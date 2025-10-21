Real Madrid : Xabi Alonso confirme sa décision pour Endrick

Pas du tout utilisé depuis le début de saison malgré son retour de blessure à la mi-septembre, Endrick commence à perdre patience. Pour Xabi Alonso, en tout cas, ce sont les conséquences logiques du très haut niveau.

Endrick doit faire avec, et puis c'est tout. C'est à peu près ce qu'il faut comprendre de la dernière sortie de Xabi Alonso au sujet de la pépite brésilienne. Arrivé en juillet 2024 au Real Madrid avec l'étiquette d'immense espoir, le crack auriverde a très vite déchanté. Carlo Ancelotti ne lui accordait que des petits bouts de matchs en Liga , voire parfois seulement quelques minutes de temps de jeu en fin de rencontre. Pas de quoi lui permettre de progresser.

Il espérait logiquement voir des portes s'ouvrir grâce à l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, mais finalement, il n'en est rien. Systématiquement convoqué par son entraîneur depuis le 20 septembre dernier, date de son retour à la compétition après une blessure, Endrick vient d'enchainer 6 matchs sur le banc, sans glaner la moindre minute.

Endrick doit serrer les dents

A l'heure où Endrick est de plus en plus lié à un départ cet hiver, c'est tout naturellement que Xabi Alonso a été interrogé par la presse sur cette situation en marge de la réception de la Juventus ce mercredi 22 octobre en Ligue des champions.

« Un prêt d'Endrick cet hiver ? Nous n'en sommes pas encore là. La concurrence est rude devant. Nous devons être prêts pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont arriver et ils doivent être prêts. C'est le haut niveau, et nous avons besoin de nombreux joueurs, de bons », a lancé Xabi Alonso à propos de la pépite brésilienne. Endrick est donc prévenu : s'il veut jouer, il va devoir prendre son mal en patience et attendre le bon moment. Un moment qui aurait d'ailleurs largement pu arriver pendant l'écrasante victoire du Real Madrid face au Kairat Almaty, ou celle à Levante, alors que son équipe gagnait 4-1 à la 66e minute. Les exigences du très haut niveau, donc.