L’OL va récupérer Bassila grâce à Aulas

Aux commandes depuis l’été 2024, Johann Louvel ne sera plus le directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Le poste sera confié à l’ancien Gone Christian Bassila qui dirige actuellement l’INF Clairefontaine.

Changement de plan à l’académie de l’Olympique Lyonnais . En poste depuis l’été 2024, Johann Louvel va perdre ses fonctions de directeur. Son travail aux côtés de l’adjoint Mathieu Seckinger commençait à prouver son efficacité. Mais des tensions au sein du centre de formation ont incité le club rhodanien à revoir l’organigramme.

Selon les informations de L’Equipe, c’est donc Christian Bassila qui deviendra le prochain directeur du centre à partir du mois de janvier. L’ancien milieu de terrain, formé à Lyon où il a également travaillé à l’académie (2015-2019), dirige actuellement l’INF Clairefontaine. Son préavis ne devrait pas poser problème, ajoute le journaliste Loïc Tanzi, qui souligne le rôle de Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération Française de Football.