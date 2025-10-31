Christian Bassila

L’OL va récupérer Bassila grâce à Aulas

OL31 oct. , 18:20
par Eric Bethsy
0
Aux commandes depuis l’été 2024, Johann Louvel ne sera plus le directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Le poste sera confié à l’ancien Gone Christian Bassila qui dirige actuellement l’INF Clairefontaine.
Changement de plan à l’académie de l’Olympique Lyonnais. En poste depuis l’été 2024, Johann Louvel va perdre ses fonctions de directeur. Son travail aux côtés de l’adjoint Mathieu Seckinger commençait à prouver son efficacité. Mais des tensions au sein du centre de formation ont incité le club rhodanien à revoir l’organigramme.
Selon les informations de L’Equipe, c’est donc Christian Bassila qui deviendra le prochain directeur du centre à partir du mois de janvier. L’ancien milieu de terrain, formé à Lyon où il a également travaillé à l’académie (2015-2019), dirige actuellement l’INF Clairefontaine. Son préavis ne devrait pas poser problème, ajoute le journaliste Loïc Tanzi, qui souligne le rôle de Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération Française de Football.
0
Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Comme Lorient vous a respecté je suppose ? 🤣

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Ouais, je regardais aussi pour ça, c'est pas clairement énoncé mais "le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille." Le "au moment de son transfert" ouvre la porte a l'info

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Vous n'allez jamais comprendre que l'om a désormais 60% de ses droits. Continuez a ecrire 50%

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ce que DONNARUMA faisait de points en plus équivaut grosso modo à ce que CHEVALIER fait de points en moins,la différence est là.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Drogué

