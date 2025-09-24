OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

Lors du match entre l’OL et Angers vendredi, un jeune supporter lyonnais a été pris à partie au Groupama Stadium. Son drapeau de l’Algérie a été arraché. Les fauteurs de trouble ont été durement sanctionnés.

La soirée de vendredi soir a été parfaite pour l’Olympique Lyonnais sur le terrain avec une nouvelle victoire (1-0), la quatrième en cinq matchs depuis le début de saison. Le club rhodanien est troisième du championnat, un démarrage inespéré au vu de l’intersaison mouvementée vécue par le club à présent dirigée par Michele Kang. Un évènement a toutefois entaché la belle soirée lyonnaise. Comme rapporté par Le Progrès, un jeune de 17 ans a été pris à partie dans les tribunes.

Son drapeau de l’Algérie, brandie en hommage à Rachid Ghezzal, a été arraché. « Ça n’a rien à faire ici. Ici, c’est Lyon. Ici, c’est la France » ont notamment prononcé deux supporters à l’encontre du jeune homme. Les fauteurs de trouble ont été punis par l’OL selon RMC, qui nous apprend que les deux acteurs de cet incident, des supporters indépendants et non-affiliés à un groupe de supporters, ont écopé de 18 mois d’interdiction de stade de la part de l’Olympique Lyonnais. Accompagné de l’un de ses parents, le jeune homme de 17 ans a de son côté porté plainte dans un commissariat de l’agglomération.

Lors de son dépôt de plainte, il a précisé aux enquêteurs qu’il n’y avait aucun message politique derrière ce drapeau, un simple clin d’oeil à Rachid Ghezzal, de retour à l’OL -son club formateur- lors de ce mercato estival. Les deux fauteurs de trouble, reconnus par les services de sécurité du club grâce aux bandes de vidéosurveillance du Groupama Stadium, ont quant à eux écopé de la peine maximale que le club pouvait leur infliger. En attendant d’être sans doute entendus par la police dans les jours à venir.