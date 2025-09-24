ICONSPORT_268698_0340
Groupama Stadium

OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

OL24 sept. , 19:00
parCorentin Facy
Lors du match entre l’OL et Angers vendredi, un jeune supporter lyonnais a été pris à partie au Groupama Stadium. Son drapeau de l’Algérie a été arraché. Les fauteurs de trouble ont été durement sanctionnés.
La soirée de vendredi soir a été parfaite pour l’Olympique Lyonnais sur le terrain avec une nouvelle victoire (1-0), la quatrième en cinq matchs depuis le début de saison. Le club rhodanien est troisième du championnat, un démarrage inespéré au vu de l’intersaison mouvementée vécue par le club à présent dirigée par Michele Kang. Un évènement a toutefois entaché la belle soirée lyonnaise. Comme rapporté par Le Progrès, un jeune de 17 ans a été pris à partie dans les tribunes.
Son drapeau de l’Algérie, brandie en hommage à Rachid Ghezzal, a été arraché. « Ça n’a rien à faire ici. Ici, c’est Lyon. Ici, c’est la France » ont notamment prononcé deux supporters à l’encontre du jeune homme. Les fauteurs de trouble ont été punis par l’OL selon RMC, qui nous apprend que les deux acteurs de cet incident, des supporters indépendants et non-affiliés à un groupe de supporters, ont écopé de 18 mois d’interdiction de stade de la part de l’Olympique Lyonnais. Accompagné de l’un de ses parents, le jeune homme de 17 ans a de son côté porté plainte dans un commissariat de l’agglomération.

Lire aussi

L'OL joue sa santé financière en Europa LeagueL'OL joue sa santé financière en Europa League
Lors de son dépôt de plainte, il a précisé aux enquêteurs qu’il n’y avait aucun message politique derrière ce drapeau, un simple clin d’oeil à Rachid Ghezzal, de retour à l’OL -son club formateur- lors de ce mercato estival. Les deux fauteurs de trouble, reconnus par les services de sécurité du club grâce aux bandes de vidéosurveillance du Groupama Stadium, ont quant à eux écopé de la peine maximale que le club pouvait leur infliger. En attendant d’être sans doute entendus par la police dans les jours à venir.
Derniers commentaires

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, un journaliste africain pose la question a sa mère qui vient de Mauritanie avance des origines aussi du Sénégal... Elle répond aussi pour faire plaisir et par rapport à son affection de ses pays d'origine. Dans ses propos il n'y a rien d'anti français

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

fair enough

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

