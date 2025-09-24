ICONSPORT_271163_0454
Dominik Greif, Moussa Niakhaté et Enzo Molebe

L'OL joue sa santé financière en Europa League

OL24 sept. , 18:00
parCorentin Facy
En forme depuis le début de la saison en Ligue 1, l’OL lance ce jeudi sa saison européenne avec le déplacement à Utrecht. Un match aux Pays-Bas à ne pas négliger pour Lyon dans une compétition qui peut rapporter gros.
Dans une excellente dynamique depuis le début de la saison (4 victoires en 5 matchs de Ligue 1), l’Olympique Lyonnais espère poursuivre sur cette voie dans les semaines à venir. Paulo Fonseca et les joueurs rhodaniens vont toutefois devoir gérer une difficulté nouvelle, la gestion de la fatigue avec les matchs d’Europa League en semaine. Cela commence dès jeudi avec un déplacement aux Pays-Bas pour affrontrer Utrecht. Et s’il est forcément tentant pour le staff de l’OL de faire tourner alors que l’effectif est très court qualitativement et quantitativement, un juste équilibre doit être trouvé selon Nicolas Puydebois.

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?
D’autant que, comme le rappelle l’ancien gardien et désormais consultant pour le site Olympique et Lyonnais, la coupe d’Europe offre des primes de victoire et de qualifications non-négligeables à chaque tour. Un élément à avoir en tête au moment où la santé financière de l’OL a été l’enjeu majeur de l’été dans la capitale des Gaules.
« Le championnat c’est le pain quotidien, c’est un vrai marathon, on sait que c’est épuisant. Mais c’est ce qui nous nourrit et c’est ce qui va faire que la saison prochaine, on sera encore en coupe d’Europe avec peut-être des fonds supérieurs pour recruter et avoir de l’ambition. Faire tourner en Europa League ? C’est délicat car il y a aussi des primes à prendre en coupe d’Europe, chaque victoire rapporte de l’argent, il faut bien figurer et ne pas casser la dynamique de victoire et de confiance. C’est un équilibre difficile à trouver pour le coach » explique Nicolas Puydebois, puis le consultant de poursuivre.

Europa League

25 septembre 2025 à 21:00
FC Utrecht
21:00
Olympique Lyonnais
« Si j’avais une priorité à donner, je la donnerais quand même au championnat en lançant deux ou trois jeunes en Europa League. Un joueur comme Tolisso doit se reposer de temps en temps. L’équilibre sera important à tenir pour le staff » a analysé pour ‘Tant qu’il y aura des Gones’ le consultant, qui espère voir quelques changements en Europa League, sans pour autant dénaturer complètement la base du onze de départ qui fait les beaux jours de l’OL depuis le début de la saison. Un équilibre que Paulo Fonseca espère trouver pour enchaîner deux succès cette semaine, face à Utrecht puis sur la pelouse de Lille.
Derniers commentaires

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, un journaliste africain pose la question a sa mère qui vient de Mauritanie avance des origines aussi du Sénégal... Elle répond aussi pour faire plaisir et par rapport à son affection de ses pays d'origine. Dans ses propos il n'y a rien d'anti français

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

fair enough

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

