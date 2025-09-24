L'OL joue sa santé financière en Europa League

En forme depuis le début de la saison en Ligue 1, l’OL lance ce jeudi sa saison européenne avec le déplacement à Utrecht. Un match aux Pays-Bas à ne pas négliger pour Lyon dans une compétition qui peut rapporter gros.

Dans une excellente dynamique depuis le début de la saison (4 victoires en 5 matchs de Ligue 1), l’Olympique Lyonnais espère poursuivre sur cette voie dans les semaines à venir. Paulo Fonseca et les joueurs rhodaniens vont toutefois devoir gérer une difficulté nouvelle, la gestion de la fatigue avec les matchs d’Europa League en semaine. Cela commence dès jeudi avec un déplacement aux Pays-Bas pour affrontrer Utrecht. Et s’il est forcément tentant pour le staff de l’OL de faire tourner alors que l’effectif est très court qualitativement et quantitativement, un juste équilibre doit être trouvé selon Nicolas Puydebois.

D’autant que, comme le rappelle l’ancien gardien et désormais consultant pour le site Olympique et Lyonnais, la coupe d’Europe offre des primes de victoire et de qualifications non-négligeables à chaque tour. Un élément à avoir en tête au moment où la santé financière de l’OL a été l’enjeu majeur de l’été dans la capitale des Gaules.

« Le championnat c’est le pain quotidien, c’est un vrai marathon, on sait que c’est épuisant. Mais c’est ce qui nous nourrit et c’est ce qui va faire que la saison prochaine, on sera encore en coupe d’Europe avec peut-être des fonds supérieurs pour recruter et avoir de l’ambition. Faire tourner en Europa League ? C’est délicat car il y a aussi des primes à prendre en coupe d’Europe, chaque victoire rapporte de l’argent, il faut bien figurer et ne pas casser la dynamique de victoire et de confiance. C’est un équilibre difficile à trouver pour le coach » explique Nicolas Puydebois, puis le consultant de poursuivre. explique Nicolas Puydebois, puis le consultant de poursuivre.

« Si j’avais une priorité à donner, je la donnerais quand même au championnat en lançant deux ou trois jeunes en Europa League. Un joueur comme Tolisso doit se reposer de temps en temps. L’équilibre sera important à tenir pour le staff » a analysé pour ‘Tant qu’il y aura des Gones’ le consultant, qui espère voir quelques changements en Europa League, sans pour autant dénaturer complètement la base du onze de départ qui fait les beaux jours de l’OL depuis le début de la saison. Un équilibre que Paulo Fonseca espère trouver pour enchaîner deux succès cette semaine, face à Utrecht puis sur la pelouse de Lille.