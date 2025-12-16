OM : Un formidable renfort à 20ME bientôt officialisé

L’OM avait mis les moyens l’été dernier sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Matt O’Riley fait partie des joueurs qui ont rejoint la cité phocéenne.

L’ OM réalise jusqu’à présent une saison plus que convenable. Les Phocéens sont encore en lice dans toutes les compétitions et ont de réelles raisons de rêver grand pour 2026. Roberto De Zerbi pourrait même avoir la bonne surprise de bénéficier de renforts lors du mercato hivernal. Au milieu de terrain, l’entraîneur italien ne serait pas opposé à quelques ajouts. Il aimerait d’ailleurs pouvoir compter sur Matt O’Riley de manière plus durable. Le milieu de terrain danois est arrivé en prêt sec en provenance de Brighton l’été dernier, et De Zerbi souhaiterait désormais le voir s’engager définitivement avec l’Olympique de Marseille.

De Zerbi craque pour O'Riley

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Roberto De Zerbi milite en interne pour que Matt O’Riley s’engage définitivement avec l’OM. Dans un échange avec TipsBladet, le journaliste italien a notamment déclaré au sujet du natif de Hounslow : « Je connais très bien Roberto De Zerbi, et il adore Matt O’Riley. Il voulait vraiment le recruter définitivement. Ils essaient d’obtenir la signature de Matt O’Riley pour un transfert définitif afin de l’avoir également la saison prochaine. Ensuite, tout dépendra de De Zerbi et de son avenir au club, car il l’apprécie énormément et souhaite l’avoir avec lui. Mais, plus largement, tout le monde au club l’aime et veut le conserver ».

À noter que le principal intéressé désirerait lui aussi s’inscrire sur le long terme dans la cité phocéenne. Tout dépendra donc d’un futur accord entre Brighton et l’OM. O’Riley est encore sous contrat avec les Seagulls jusqu’en juin 2029 et est estimé à environ 20 millions d’euros. Un montant jugé trop élevé par la direction marseillaise, qui cherche à faire baisser l’addition.