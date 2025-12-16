Bordeaux : La DNCG a rendu son verdict

Le 2 décembre dernier, la DNCG notifiait aux Girondins de Bordeaux un sursis à statuer après son audience de mi-saison. Deux semaines plus tard, le gendarme financier du football français a maintenu sa décision d'encadrer la masse salariale du club au scapulaire.

Après transmission des derniers éléments, la DNCG fédérale a statué aujourd'hui : le FC Girondins de Bordeaux reste soumis à un encadrement de sa masse salariale », lit-on dans le communiqué officiel du club. Ce mardi 16 décembre, la DNCG fédérale a rendu son verdict. Deux semaines auparavant, les Girondins de Bordeaux avaient reçu un sursis à statuer suite à leur audience devant le gendarme financier du football français, dans l'attente de l'attestation du commissaire aux comptes pour l'exercice 2024-2025. Comme convenu, ce document, qui devait arriver dans les semaines à venir, a été présenté à l'instance de contrôle financier de la FFF ce jour. Résultat, pas de changements prévus pour le club de Gérard Lopez. Déjà sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale depuis le début de la saison, le FCGB voit sa situation rester inchangée. «», lit-on dans le communiqué officiel du club.

Comme l'indique Sud Ouest, le prochain rendez-vous des Girondins de Bordeaux devant la DNCG est attendu au printemps prochain. Une ébauche du budget prévisionnel pour la saison 2026-2027 est attendue fin mars, alors que le propriétaire du club au scapulaire devra assurer la couverture de son déficit prévisionnel estimé à 3,9 millions d'euros selon les projections du plan de continuation, et de l'échéance du remboursement d'une partie des dettes prévue en début d'année 2027 à hauteur de 3,42 millions d'euros.