trop d imbeciles a bordeaux gerard lopez lache l affaire gerard lopez 8 395553

Bordeaux : La DNCG a rendu son verdict

Bordeaux16 déc. , 19:16
parQuentin Mallet
0
Le 2 décembre dernier, la DNCG notifiait aux Girondins de Bordeaux un sursis à statuer après son audience de mi-saison. Deux semaines plus tard, le gendarme financier du football français a maintenu sa décision d'encadrer la masse salariale du club au scapulaire.
Ce mardi 16 décembre, la DNCG fédérale a rendu son verdict. Deux semaines auparavant, les Girondins de Bordeaux avaient reçu un sursis à statuer suite à leur audience devant le gendarme financier du football français, dans l'attente de l'attestation du commissaire aux comptes pour l'exercice 2024-2025. Comme convenu, ce document, qui devait arriver dans les semaines à venir, a été présenté à l'instance de contrôle financier de la FFF ce jour. Résultat, pas de changements prévus pour le club de Gérard Lopez. Déjà sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale depuis le début de la saison, le FCGB voit sa situation rester inchangée. « Après transmission des derniers éléments, la DNCG fédérale a statué aujourd'hui : le FC Girondins de Bordeaux reste soumis à un encadrement de sa masse salariale », lit-on dans le communiqué officiel du club.
Comme l'indique Sud Ouest, le prochain rendez-vous des Girondins de Bordeaux devant la DNCG est attendu au printemps prochain. Une ébauche du budget prévisionnel pour la saison 2026-2027 est attendue fin mars, alors que le propriétaire du club au scapulaire devra assurer la couverture de son déficit prévisionnel estimé à 3,9 millions d'euros selon les projections du plan de continuation, et de l'échéance du remboursement d'une partie des dettes prévue en début d'année 2027 à hauteur de 3,42 millions d'euros.
0
Articles Recommandés
asse kilmer sports fait le menage en interne iconsport 221067 0008 383580
ASSE

ASSE : Un joueur à 10ME va remplacer Ekwah

ICONSPORT_252446_0156
OM

L'OM et Munetsi, un accord gagnant-gagnant

ICONSPORT_279947_0232
Ligue 1

TV : 100% de la Ligue 1 sur Ligue1+, c'est acté

ICONSPORT_275056_0038
OL

OL : « Disasi et Endrick à Lyon », Pierre Ménès confirme

Fil Info

16 déc. , 21:00
ASSE : Un joueur à 10ME va remplacer Ekwah
16 déc. , 20:30
L'OM et Munetsi, un accord gagnant-gagnant
16 déc. , 20:10
TV : 100% de la Ligue 1 sur Ligue1+, c'est acté
16 déc. , 19:50
OL : « Disasi et Endrick à Lyon », Pierre Ménès confirme
16 déc. , 19:30
Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé
16 déc. , 19:10
OM : Un formidable renfort à 20ME bientôt officialisé
16 déc. , 18:50
Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025
16 déc. , 18:30
OL : Riolo dénonce ce procédé lamentable

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Il étais pas vraiment blessé c'est juste qu'il était pas prêt physiquement, alors que fofana c'est quand même une blessure sérieuse qu il a eu , il faut pas comparer une blessure minime et une blessure sérieuse, a vrai dire paixao ca ressembler plus une blessure diplomatique

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Quel tocard ce gugus.. On ne l'a pas jouée parce qu'on était en D2, mais parce que la pieuvre Berlusconi avait tout fait pour nous empêcher de la jouer. Et il avait réussi.

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Quelle mascarade, comment 4 bons mois, aidé par un super collectif peuvent te faire gagner ce trophée ? Quel crédit on peut encore donner à ces trophées individuels ?

Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé

Ah dans tes rêves, un peu comme celui de voir Lyon sur le toit de l'Europe, ce qui aurait pu arriver il y a 20 ans... Mais comme pour tes espoirs sur Nasser, le rêve est fini

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

En tout L OM le lâchera pas en dessous de 100 M , après tout isak a bien été vendu pour 150 M ! Alors greewood 100 M il est vaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading