L1 : Le PSG proche du titre, l'OL lâche le podium, Auxerre met Nice dans le rouge

Deux jours après le premier match de la 33e journée remporté par Lens face à Nantes, l’avant-dernier multiplex de la saison de Ligue 1 a été assez fou à tous les étages. Le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion, l'OL a lâché le podium à Lille, Rennes et l'OM ont gagné, et Auxerre a envoyé Nice dans la zone rouge.

Tout en haut du classement du championnat, le PSG a fait un très grand pas vers le trophée de champion face à Brest dans un Parc des Princes en feu (1-0). Avec une équipe largement remaniée par Luis Enrique et grâce à un but de Désiré Doué en fin de rencontre (82e), le club de la capitale a repris six points d’avance sur Lens avant le choc pour le titre, qui se jouera mercredi prochain à Bollaert. Mais avec une telle avance et une différence de buts largement favorable à deux matchs de la fin, le PSG a quand même pratiquement validé son titre ce dimanche soir.

Juste derrière les deux de tête, l’OL a perdu sa place sur le podium face à Toulouse (1-2). Mené au score à cause d’un but de Methalie (10e), Lyon pensait arracher le nul avec Tolisso (72e), mais Kamanzi offrait finalement la victoire au TFC (78e). À cause de cette première défaite en L1 depuis mars, les Gones laissent passer les Dogues. En effet, le LOSC récupère la troisième place, avec un point d’avance sur l’OL, après son succès sur la pelouse de Monaco (1-0), acquis avec un but contre son camp de Zakaria (72e).

Lille n’est pas la seule équipe qui a pleinement profité du faux pas de Lyon dans la course à l'Europe, puisque Rennes et Marseille ont aussi fait le plein derrière. Cinquième, le SRFC a d'abord renversé le Paris FC (2-1), qui avait pourtant ouvert la marque avec Geubbels (53e), grâce à Lepaul (74e) et Embolo (75e). Par conséquent, le club breton revient à une petite longueur de Lyon, tout en gardant trois unités d’avance sur l’OM, qui a fait le boulot. Une semaine après sa terrible humiliation à Nantes, le club phocéen s’est effectivement imposé sur la pelouse du Havre (1-0) grâce à un penalty de Greenwood (55e) et un grand Rulli. Via ce succès, Marseille remonte à la sixième place, avec deux points d'avance sur l'ASM, mais l'OM ne pourra pas se qualifier pour la C1, sachant que le Top 4 est à quatre longueurs.

Enfin, concernant la lutte pour le maintien, Auxerre a réalisé l'impensable. Mené au score après l'ouverture du score de Nice par Diop (9e), l'AJA a renversé la vapeur avec Mara (27e) et Sinayoko (70e) pour l'emporter (2-1). Avec cette victoire, le club bourguignon sort de la zone rouge en doublant l'OGCN avec une meilleure différence de buts. Autant dire que tout sera possible lors de la dernière journée, alors que Nantes et Metz sont déjà relégués tout au fond du classement.

Résultats de la 33e journée de Ligue 1 :

Metz - FC Lorient : 0-4 (Buts : Makengo 24e, Dieng 84e, Avom 90e+7, Cadiou 90e+8 pour le FCL).

AJ Auxerre - OGC Nice : 2-1 (Buts : Mara 27e, Sinayoko 70e pour l’AJA - Diop 9e pour l’OGCN).

Le Havre AC - Olympique de Marseille : 0-1 (But : Greenwood 55e sp pour l’OM)

Toulouse FC - Olympique Lyonnais : 2-1 (Buts : Methalie 10e, Kamanzi 78e pour le TFC - Tolisso 72e pour l’OL / Expulsion : Donnum 79e pour Toulouse).

Paris Saint-Germain - Stade Brestois : 1-0 (But : Désiré Doué 82e pour le PSG).

SCO Angers - Strasbourg : 1-1 (Buts : Koyalipou 70e pour le SCO - Enciso 45e+3 sp pour le RCSA).

Monaco - Lille OSC : 0-1 (But : Zakaria csc 72e pour le LOSC).

Stade Rennais - Paris FC : 2-1 (Buts : Lepaul 74e, Embolo 75e pour le SRFC - Geubbels 53e pour le PFC).