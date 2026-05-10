L’OL perd la troisième place à une journée de la fin

L1 : Le PSG proche du titre, l'OL lâche le podium, Auxerre met Nice dans le rouge

But +15 on est Champion !!!!!😍😍😍 yes notre 14 eme !!!!! Maintenant on se prépare pour la seconde étoile 3 semaine de repos !!! Champion de france !!!! 😍😍😍😍😍😍😍