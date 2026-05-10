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L’OL perd la troisième place à une journée de la fin

OL10 mai , 23:01
parGuillaume Conte
18
Terrible désillusion pour l’Olympique Lyonnais, qui avait son avenir entre les mains à deux journées de la fin. Mais en déplacement à Toulouse, l’OL s’est incliné 2-1 dans un match qu’il n’a jamais maitrisé. Et comme dans le même temps, Lille s’est imposé 1-0 à Monaco, la formation de Paulo Fonseca sort du podium. Et la perspective de reprendre cette précieuse troisième place est tout de même bien réduite. Car le LOSC recevra Auxerre, qui joue certes son maintien mais n’est que 15e, tandis que l’OL recevra Lens, qui ne peut quasiment plus espérer être champion de France après la victoire du PSG face à Brest.
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But +15 on est Champion !!!!!😍😍😍 yes notre 14 eme !!!!! Maintenant on se prépare pour la seconde étoile 3 semaine de repos !!! Champion de france !!!! 😍😍😍😍😍😍😍

OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

C'est marrant mais le gars a dit exactement le contraire ce soir au micro de ligue 1+. Toute la m... que les médias raconte, il les a fait taire

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

La 6ème place peut très bien ne pas être l'Europa League. Lens n'est pas sûr de remporter la Coupe de France. Sauf bien sûr pour les bookmakers. ^^

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

evite de parler de foot stp

OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

En tout cas tes descendu du podium. 4eme, 2 tours préliminaires donc recrutement entre 2 eaux, LDC ou Europa, on sait pas 😁 a force de faire le malin, hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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