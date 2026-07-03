OL : Deux grands buteurs au lieu d'un, Fonseca adore
Paulo Fonseca

OL : Deux grands buteurs au lieu d'un, Fonseca adore

OL03 juil. , 20:00
parQuentin Mallet
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Toujours en quête d'un nouvel attaquant de pointe pour combler le retour de prêt d'Endrick au Real Madrid, l'Olympique Lyonnais pourrait bien faire coup double en recrutant Claudio Braga et Youssef Chermiti.
C'est un secret pour personne, l'Olympique Lyonnais est cruellement dans le besoin de recruter un nouvel attaquant de pointe. Les Gones ont dû laisser partir Endrick après six mois intéressants passés en prêt en provenance du Real Madrid et sont désormais orphelins d'un numéro 9 de qualité. D'autant plus qu'avec les échéances de la saison prochaine et une possible participation à la Ligue des champions, Paulo Fonseca est très exigeant sur les contours de son effectif.
Le poste d'attaquant de pointe est tellement une priorité que la direction sportive pourrait s'en offrir deux au lieu d'un seul. C'est en tout cas la tendance, selon le Daily Record.

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Deux buteurs à l'OL ?

Aux dernières nouvelles, l'OL s'est penché sur le marché écossais et suit de très près les dossiers Claudio Braga et Youssef Chermiti. Les deux buteurs sortent d'une saison très prolifique, avec 17 buts et 6 passes décisives pour le premier, et 15 buts et 5 passes décisives pour le second. Leur deux profils sont particulièrement attrayants, et le tabloïd écossais estime qu'il n'est clairement pas impossible que la direction lyonnaise s'offre les deux joueurs.
Pour rappel, le club écossais du Heart of Midlothian FC demande 10 millions d'euros pour laisser partir son attaquant portugais et ainsi battre son record historique sur une vente, tandis que les Rangers demandent 20 millions d'euros pour Chermiti. Deux recrutements assez lourds, mais l'OL n'est plus totalement sous le contrôle de la DNCG, laquelle n'a infligé aux Gones qu'un encadrement de la masse salariale pour la saison à venir. En tout cas, ils veulent se donner les moyens de réitérer les bonnes performances de la saison dernière, considérant Mads Bidstrup et Julien Duranville comme deux premières recrues plus qu'intéressantes.
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