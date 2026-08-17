TV : La Ligue 1 sur Canal+, le grand jour révélé

La chaîne Ligue1+ rencontre un joli succès commercial depuis son lancement il y a un an, mais les abonnements pourraient exploser si la chaîne venait à être distribuée par Canal+. Cela peut encore arriver, à condition que Vincent Labrune quitte la présidence de la LFP.

Lancée dans l’urgence il y a un an pour combler le manque de diffuseurs, la chaîne Ligue1+ a rencontré un véritable succès commercial en atteignant rapidement la barre du million d’abonnés. La suite a été plus délicate avec une stagnation du nombre d’abonnements et un modèle économique pas encore rentable. A n’en pas douter, l’aide de Canal+ pourrait faire passer un cap à Ligue1+ avec une explosion des abonnements. Reste que pour l’heure, la chaîne cryptée refuse de distribuer la chaîne de la Ligue de Football Professionnel, malgré la demande importante de ses abonnés à ce sujet.

Le départ de Labrune, la clé du dossier

Fin connaisseur du dossier, Pierre Ménès a un avis bien tranché sur la question. Selon l’ancien sniper du Canal Football Club, Canal+ reviendra à la table des négociations pour distribuer Ligue1+ le jour où Vincent Labrune ne sera plus à la tête de la Ligue de Football Professionnel. Il s’agit maintenant de savoir quand ce jour arrivera-t-il.

« Je ne sais pas ce que Canal+ attend… Je pense que Canal a une énorme rancoeur, à juste titre, contre la Ligue et Vincent Labrune. Pour des raisons de posture, d’ego ou d’honneur, ils n’ont absolument pas envie de rendre service à Labrune. Je pense que si Labrune dégageait de la Ligue et qu’à la place, il y avait un nouveau président ou une nouvelle organisation à la tête du football français, Canal+ reviendrait rapidement à la table des négociations. C’est aussi pour ça que je ne comprends pas pourquoi Labrune s’accroche à ce point à son poste si ce n’est pour continuer d’accumuler les conneries et les déclarations plus débiles les unes que les autres. Tant que Labrune sera là, Canal+ ne reviendra pas » a lancé sur sa chaîne YouTube un Pierre Ménès intimement convaincu que tout changera très vite dès lors que Vincent Labrune ne sera plus aux manettes de la LFP.