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TV : La Ligue 1 sur Canal+, le grand jour révélé

TV17 août , 18:40
parCorentin Facy
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La chaîne Ligue1+ rencontre un joli succès commercial depuis son lancement il y a un an, mais les abonnements pourraient exploser si la chaîne venait à être distribuée par Canal+. Cela peut encore arriver, à condition que Vincent Labrune quitte la présidence de la LFP.
Lancée dans l’urgence il y a un an pour combler le manque de diffuseurs, la chaîne Ligue1+ a rencontré un véritable succès commercial en atteignant rapidement la barre du million d’abonnés. La suite a été plus délicate avec une stagnation du nombre d’abonnements et un modèle économique pas encore rentable. A n’en pas douter, l’aide de Canal+ pourrait faire passer un cap à Ligue1+ avec une explosion des abonnements. Reste que pour l’heure, la chaîne cryptée refuse de distribuer la chaîne de la Ligue de Football Professionnel, malgré la demande importante de ses abonnés à ce sujet.

Le départ de Labrune, la clé du dossier

Fin connaisseur du dossier, Pierre Ménès a un avis bien tranché sur la question. Selon l’ancien sniper du Canal Football Club, Canal+ reviendra à la table des négociations pour distribuer Ligue1+ le jour où Vincent Labrune ne sera plus à la tête de la Ligue de Football Professionnel. Il s’agit maintenant de savoir quand ce jour arrivera-t-il.
« Je ne sais pas ce que Canal+ attend… Je pense que Canal a une énorme rancoeur, à juste titre, contre la Ligue et Vincent Labrune. Pour des raisons de posture, d’ego ou d’honneur, ils n’ont absolument pas envie de rendre service à Labrune. Je pense que si Labrune dégageait de la Ligue et qu’à la place, il y avait un nouveau président ou une nouvelle organisation à la tête du football français, Canal+ reviendrait rapidement à la table des négociations. C’est aussi pour ça que je ne comprends pas pourquoi Labrune s’accroche à ce point à son poste si ce n’est pour continuer d’accumuler les conneries et les déclarations plus débiles les unes que les autres. Tant que Labrune sera là, Canal+ ne reviendra pas » a lancé sur sa chaîne YouTube un Pierre Ménès intimement convaincu que tout changera très vite dès lors que Vincent Labrune ne sera plus aux manettes de la LFP.
En revanche, la position de Canal+ restera inflexible avec l’ex-président de l’OM aux commandes. En attendant, les amoureux de la Ligue 1 doivent se tourner vers d’autres solutions de distributions que Canal pour s’abonner à la chaîne du football français.
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