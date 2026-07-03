L’offre va tomber, il hésite à quitter l’OL

L’offre va tomber, il hésite à quitter l’OL

OL03 juil. , 12:40
parGuillaume Conte
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L'OL se pose des questions sur l'avenir de Nicolas Tagliafico, courtisé de plus en plus sérieusement en Argentine. Mais l'arrière gauche n'est pas certain de vouloir quitter l'Europe.
Rares sont les joueurs invendables à l’Olympique Lyonnais cet été. Corentin Tolisso, qui se prépare à prolonger, en fait partie, tout comme Tyler Morton très certainement. Mais même chez les autres titulaires, la porte reste ouverte si tout le monde y trouve son compte. Une situation parfaitement connue chez les autres clubs en Europe et dans le reste de la planète football. Une opportunité que Boca Juniors compte bien saisir.

Tagliafico voudrait rester à l'OL

Le club de Buenos Aires souhaite faire venir Nicolas Tagliafico, dont l’expérience et la polyvalence sont appréciées par le géant argentin. Entraineur de Boca, Rodolfo Arrdabarrena veut l’utiliser comme arrière gauche ou comme défenseur central, afin de stabiliser son arrière-garde. Selon les informations d’El Crack Deportivo, l’offre va tomber pour essayer de convaincre l’OL de lui vendre son joueur, avant de tenter de séduire l’ancien de l’Ajax Amsterdam de quitter l’Europe.
« Des discussions ont débuté pour le transfert de Nicolas Tagliafico. Riquelme (le président de Boca) va soumettre une offre », assure ainsi le média sud-américain. Convaincre l’OL avec une offre raisonnable sera une première chose, mais il se murmure que Tagliafico, actuellement aux Etats-Unis pour la Coupe du monde, aimerait aller au bout de son contrat à Lyon ou relever un dernier défi en Europe avant de rentrer en Argentine.
Il reste à savoir si Boca Juniors va trouver les arguments pour le convaincre d’anticiper son retour. A l’OL, on suivra ce dossier de près, sachant que le départ d’un gros salaire qui a très mal terminé la saison dernière ne sera pas vécu comme un drame, même si Paulo Fonseca compte sur lui pour cette saison.
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Il m'avait écrit ça il y a un an : "C'est marrant parce que tu fais ce que j'ai fait pendant des années ^^ à savoir remettre les choses dans l'ordre, sources à l'appui...ce que je fais moins maintenant.." Mais lui reste le maître incontesté.^^

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Certainement pas.. si Monaco a toujours pu avoir des stars et surtout dans le passé cest grâce a leurs fiscalité avantageuse,

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regarde les chiffres sur le taux de remplissage du Vel' , ca éviterait des dire d'aussi grosses betises

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Pour le Barça la clause libératoire c'est 800M€ 😂

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