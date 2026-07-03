Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut

Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, Julien Duranville ne tardera pas à se distinguer par sa vitesse de course, mais peut-être aussi par son manque d’efficacité. L’ailier belge admet lui-même une défaillance dans les derniers mètres.

Mine de rien, Julien Duranville (20 ans) débarque avec une certaine pression sur les épaules. L’Olympique Lyonnais n’a pas misé une fortune sur son transfert. Mais l’ailier recruté pour 5 millions d’euros (hors bonus) aura pour mission de faire oublier les exploits d’Afonso Moreira. La tâche s’annonce difficile, surtout pour un joueur en quête de relance suite à un prêt mitigé au FC Bâle en deuxième partie de saison. En Suisse, le talent prêté par le Borussia Dortmund a fait admirer ses qualités athlétiques, mais pas grand-chose d’autre si l’on croit Erni Maissen.

Le football ne se résume pas à courir vite tout droit - Erni Maissen

« Il a de la vitesse, c’est indéniable, commentait l’ancien joueur du FC Bâle dans des propos relayés par Le Progrès. Mais le football ne se résume pas à courir vite tout droit. Il a manqué d’impact dans le dernier geste, et surtout de constance. Sur un match, on voyait des fulgurances, et le match suivant, il disparaissait complètement. On attendait beaucoup plus de lui pour tirer l’équipe vers le haut. » Lucide, Julien Duranville ne s’est pas caché dans son entretien accordé aux médias de l’Olympique Lyonnais. Le renfort estival admet une défaillance au niveau de l’efficacité.

« Je pense que je suis quelqu'un de très créatif et j'aime partager le plaisir sur le terrain. Je n'aime pas avoir la gloire que pour moi. Si je dois devenir plus efficace ? Que ce soit pour moi ou pour l'équipe, ça peut amener de la frustration chez certains. Même pour moi, si je vois que je ne fais que des dribbles, mais qu'au final, je n'apporte aucune plus-value, ça me sert à quoi de dribbler quatre personnes pour ne rien apporter au final ? Les buts et les passes décisives, c'est important aussi », a reconnu Julien Duranville, arrivé dans un championnat réputé difficile pour les attaquants.