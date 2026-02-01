OL : Deux départs et deux arrivées, 48 heures de folie à Lyon

L'Olympique Lyonnais va boucler la venue de Roman Yaremchuk en attaque. Néanmoins, le mercato des Gones sera encore loin d'être terminé. Trois transferts entrants ou sortants, en plus de Yaremchuk, sont encore prévus d'ici le 2 février.

Au bord de la faillite l'été dernier, l' Olympique Lyonnais aura finalement été l'un des clubs de Ligue 1 les plus actifs au mercato hivernal. Les économies réalisées pendant les premiers mois de la saison et la bonne entame sur le plan sportif ont poussé les Gones à investir. Endrick et Noah Nartey ont débarqué dans le Rhône en attendant l'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk. Le joueur âgé de 30 ans va être prêté par l'Olympiakos . Cependant, un autre joueur pourrait lui succéder à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon.

Quatre transferts attendent l'OL

Interrogé à ce sujet sur le réseau social X, le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet a indiqué que l'OL voulait encore attirer une recrue. La cible est « un défenseur de rotation » selon ses propres mots. Un objectif logique pour les Gones, très affaiblis dans ce secteur de jeu ces dernières semaines. Ce recrutement est souhaité mais il n'est pas du tout assuré. En plus de trouver le profil idoine sportivement, Lyon devra respecter les contraintes budgétaires imposées par la DNCG.