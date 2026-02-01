ICONSPORT_283063_0279
Matthieu Louis-Jean

OL : Deux départs et deux arrivées, 48 heures de folie à Lyon

OL01 févr. , 8:20
parMehdi Lunay
1
L'Olympique Lyonnais va boucler la venue de Roman Yaremchuk en attaque. Néanmoins, le mercato des Gones sera encore loin d'être terminé. Trois transferts entrants ou sortants, en plus de Yaremchuk, sont encore prévus d'ici le 2 février.
Au bord de la faillite l'été dernier, l'Olympique Lyonnais aura finalement été l'un des clubs de Ligue 1 les plus actifs au mercato hivernal. Les économies réalisées pendant les premiers mois de la saison et la bonne entame sur le plan sportif ont poussé les Gones à investir. Endrick et Noah Nartey ont débarqué dans le Rhône en attendant l'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk. Le joueur âgé de 30 ans va être prêté par l'Olympiakos. Cependant, un autre joueur pourrait lui succéder à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon.

Quatre transferts attendent l'OL

Interrogé à ce sujet sur le réseau social X, le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet a indiqué que l'OL voulait encore attirer une recrue. La cible est « un défenseur de rotation » selon ses propres mots. Un objectif logique pour les Gones, très affaiblis dans ce secteur de jeu ces dernières semaines. Ce recrutement est souhaité mais il n'est pas du tout assuré. En plus de trouver le profil idoine sportivement, Lyon devra respecter les contraintes budgétaires imposées par la DNCG.
Deux autres dossiers sont prioritaires dans le sens des départs selon Hugo Guillemet. La direction lyonnaise doit prêter ses deux jeunes attaquants Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans) avant la fin du mercato, ce lundi 2 février au soir. Molebe est tout proche de s'engager à Montpellier en Ligue 2. C'est plus flou concernant Gomes Rodriguez. Mais, la belle entrée de l'Anglais en Ligue Europa jeudi avec un but inscrit contre le PAOK va aider Lyon dans sa mission.
1
Derniers commentaires

Rester à l’OL, Endrick a menti

'est véritablement en juin ou après la CM que l'on sera fixé . Tout comme pour Morton ou Kluivert ( qui pourrai intéresser le Réal )

TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports

Et ? Bande de fragiles ! Sérieux on peut plus rien dire. De toute manière sa place c'est à la Kouizine !

Rester à l’OL, Endrick a menti

et beaucoup d'autres encore Hendrick a de l'ambition et tient à la sélection , financièrement un prêt un an de plus sera réalisable si l'OL se qualifie en LDC

L'OM accepte de payer pour Abdelli, accord imminent

Un joueur de L1 en surpoids Faudra pas chialer derrière et se trouver des excuses.

Rester à l’OL, Endrick a menti

Cela fait un et demi qu'il ne jouait pas alors qu'il en avait manifestement le niveau ; le Réal cherche un AC et décalera MBappé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

