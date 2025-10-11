Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Malick Fofana possède un agent très bavard, qui a le don de mettre la pression sur son joueur. S'il annonce un énorme transfert l'été prochain, c'est parce que l'international belge a de l'or entre les pieds.

Remplaçant ce vendredi soir avec la Belgique face à la Macédoine du Nord, Malick Fofana a joué un quart d’heure et n’a pas pu aider les Diables Rouges à s’imposer dans ce match éliminatoire de la Coupe du monde. Et pourtant, il est beaucoup question de l’ailier lyonnais ces derniers jours. Son agent a décidé de mettre le feu en dévoilant que Fofana allait probablement quitter l’OL l’été prochain et que ce serait pour rejoindre un grand club.

Visiblement très en verve, Frederico Pena, qui s’occupe des intérêts du Belge, a confirmé qu’un transfert se mettait en place dans un top club européen. Et quoi de plus normal pour un joueur qu’il considère comme un futur très grand du monde du football. « Il peut devenir une star mondiale, comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin de Bruyne », a-t-il glissé au public belge, histoire de faire saliver les suiveurs de Malick Fofana, et probablement de faire monter les enchères.

Pour l’instant, si son représentant fait son travail en vantant les mérites de son poulain, la réalité est bien différente. L’ailier rhodanien doit digérer son nouveau statut, et le fait d’être aussi très attendu par les défenses de Ligue 1. Paulo Fonseca l’a déjà secoué en lui demandant d’être plus régulier, plus décisif et plus présent sur l’ensemble d’un match, et non pas sur quelques actions d’éclat.

Il reste donc des domaines à travailler pour Fofana, mais nul doute que son agent lui a aussi parlé de ce qu’il devait améliorer s’il veut vraiment rejoindre des clubs comme le Bayern Munich, Liverpool, Arsenal et Chelsea, comme il se plait à le faire savoir.