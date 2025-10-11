ICONSPORT_267556_0220

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

OL11 oct. , 12:20
parGuillaume Conte
2
Malick Fofana possède un agent très bavard, qui a le don de mettre la pression sur son joueur. S'il annonce un énorme transfert l'été prochain, c'est parce que l'international belge a de l'or entre les pieds. 
Remplaçant ce vendredi soir avec la Belgique face à la Macédoine du Nord, Malick Fofana a joué un quart d’heure et n’a pas pu aider les Diables Rouges à s’imposer dans ce match éliminatoire de la Coupe du monde. Et pourtant, il est beaucoup question de l’ailier lyonnais ces derniers jours. Son agent a décidé de mettre le feu en dévoilant que Fofana allait probablement quitter l’OL l’été prochain et que ce serait pour rejoindre un grand club. 
Visiblement très en verve, Frederico Pena, qui s’occupe des intérêts du Belge, a confirmé qu’un transfert se mettait en place dans un top club européen. Et quoi de plus normal pour un joueur qu’il considère comme un futur très grand du monde du football. « Il peut devenir une star mondiale, comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin de Bruyne », a-t-il glissé au public belge, histoire de faire saliver les suiveurs de Malick Fofana, et probablement de faire monter les enchères. 
Pour l’instant, si son représentant fait son travail en vantant les mérites de son poulain, la réalité est bien différente. L’ailier rhodanien doit digérer son nouveau statut, et le fait d’être aussi très attendu par les défenses de Ligue 1. Paulo Fonseca l’a déjà secoué en lui demandant d’être plus régulier, plus décisif et plus présent sur l’ensemble d’un match, et non pas sur quelques actions d’éclat. 
Il reste donc des domaines à travailler pour Fofana, mais nul doute que son agent lui a aussi parlé de ce qu’il devait améliorer s’il veut vraiment rejoindre des clubs comme le Bayern Munich, Liverpool, Arsenal et Chelsea, comme il se plait à le faire savoir. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_266359_0024
OM

OM : Benatia l’a humilié, il revient par la grande porte

ICONSPORT_270646_0454
PSG

« J’ai parlé personnellement avec le PSG », Luis Enrique enfin rassuré ?

ICONSPORT_273220_0138
Equipe de France

EdF : Un deuxième forfait après Kylian Mbappé

ICONSPORT_272869_0147
Liga

345 millions d'euros, le Real Madrid reçoit une offre démente

ICONSPORT_272756_0012
OM

Il arrive à l'OM, il a Greenwood dans le viseur

Fil Info

14:00
OM : Benatia l’a humilié, il revient par la grande porte
13:40
« J’ai parlé personnellement avec le PSG », Luis Enrique enfin rassuré ?
13:20
EdF : Un deuxième forfait après Kylian Mbappé
13:00
345 millions d'euros, le Real Madrid reçoit une offre démente
12:40
Il arrive à l'OM, il a Greenwood dans le viseur
12:10
Le Real Madrid enrage, Mbappé revient en boitant
12:00
Aston Villa veut Kang In Lee, le PSG hésite
11:40
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi
11:20
« Je ne m’échauffais pas réellement », ce joueur de l’OL n’en revient toujours pas

Derniers commentaires

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Malick devrait changer d'agent et en prendre un qui arrête de blablater. C'est très mauvais pour sa carrière. Il va finir par avoir une pression trop grande ou par se mettre les supporters à dos.

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading