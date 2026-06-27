OL : Les recrues défilent, Merah marque son territoire
Khalis Merah

OL : Les recrues défilent, Merah marque son territoire

OL27 juin , 10:30
parEric Bethsy
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Révélation de l’été dernier, Khalis Merah devra franchir un nouveau cap la saison prochaine. Le milieu de l’Olympique Lyonnais va tenter de poursuivre sa progression avec un flocage réservé avant l’arrivée des nombreuses recrues.
C’est bientôt l’heure de la reprise pour l’Olympique Lyonnais. Le club étant qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les joueurs ont rendez-vous dès lundi pour le retour à l’entraînement. Certains employés ont donc commencé à préparer la saison prochaine. C’est notamment le cas des intendants filmés dans une vidéo publiée sur X. On y voit Jérôme Renaud en plein rangement des équipements. L’occasion pour lui de révéler les requêtes de deux joueurs en particulier.
« Des demandes spécifiques pour cette nouvelle saison ? Ernest (Nuamah), qui veut récupérer le numéro 7, a-t-il dévoilé à propos de l’actuel numéro 37. Et puis Khalis (Merah, numéro 44) qui veut prendre le numéro 18. Dans la continuité des Lyonnais avec le numéro 18. » En effet, Khalis Merah n’a pas choisi ce flocage au hasard. Si le milieu de 19 ans s’est empressé de devancer les première recrues Kaïl Boudache, Mads Bistrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo, c’est parce que ce numéro spécial appartenait juste avant à Rachid Ghezzal, qui avait lui-même succédé à Rayan Cherki.

Ghezzal, Cherki, Fekir...

Rappelons également que ce maillot était autrefois porté par un certain Nabil Fekir. De belles références en termes de joueurs franco-algériens et surtout formés à l’Olympique Lyonnais. S’il est superstitieux, Khalis Merah peut se dire que ce numéro ne pourra que lui porter chance durant cette saison qui doit lui permettre de confirmer. Révélé lors de la préparation estivale 2025, le jeune talent s’est fait une place dans les rotations de l’entraîneur Paulo Fonseca, sans pour autant s’installer dans le onze de départ. Ce sera sûrement son objectif dès la reprise.
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totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Très mal acheté justement. En effet 65 et pas 80 comme annoncé dans les négociations. Vendu au delà de la valeur du joueur (30), ce qui fait perdre seulement quelques ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

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Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

Lol Peut Toucher Un Jackpot Surprise Venu Dangleterre

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