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Matthieu Louis-Jean

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

OL21 mars , 20:00
parClaude Dautel
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L'élimination en Europa League face au Celta Vigo a provoqué des vagues du côté de Lyon, car cette compétition était réellement un objectif majeur après la sortie de route en Coupe de France. Désormais, l'effectif de l'OL est soumis aux critiques.
Le temps passe vite et si l'euphorie était grande du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais au moment de la série des treize victoires consécutives, c'est désormais la déprime qui commence à poindre. Et la défaite face au Celta Vigo, qui était tout de même une équipe prenable, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Supporter acharné de l'OL, mais également actionnaire du club de Michele Kang, souvent très pointu dans le dossier de la gestion par John Textor, Maleako a décidé de vider son sac. Pour lui, l'effectif construit par Matthieu Louis-Jean est totalement à côté de la plaque, et on s'en rend compte très cruellement au pire moment de la saison.

L'OL, une équipe de Bisounours

Dans une conversation sur X (anciennement Twitter) concernant l'effectif mis à la disposition de Paulo Fonseca, nombreux sont les supporters qui se plaignent d'avoir des joueurs beaucoup trop gentils. Ce que résume parfaitement Maleako. « Un truc moyen sur lequel le club a basé son mercato : des joueurs « colonie de vacances », gentils, qui ne font pas de vagues. Nos épopées européennes ont toujours nécessité des cadres de caractère (regardez le tir au but d’un Diakhaby face à Besiktas, Lacazette/Fekir contre la Roma en EL - Lisandro, Govou et consorts en LDC 2010) et ça, c’était aussi pour accommoder le coach qui est incapable de gérer des egos - sur un championnat, c’est très intéressant de stabilité ; dans des moments clutch, on expose les limites mentales abyssales de l’effectif, explique le supporter et actionnaire de l’OL, qui ne veut surtout pas se cacher derrière l’excuse des limites imposées par la DNCG.
"Le club est en faillite" est l'argument le plus faux jamais vu - un club en faillite ne réinvestit pas une partie de ses ventes pour acheter des joueurs 8 à 10M - j'accepte que la situation fut compliquée mais il est difficile de se restreindre à ça quand le club s'est gargarisé de ses coups mercato - une telle communication est à double tranchant et quand on perd, on l'assume. »
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Derniers commentaires

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Même en étant à la 'dérive', sans un rond, avec le plus grand nombre de blessés, le plus grand nombre de points perdus sur des erreurs d'arbitrages, on reste à votre niveau en championnat, et on engrange 4 fois plus de points UEFA que vous. C'est dire l'état catastrophique de l'OM !

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Tkt il en décharge aussi sur l’OM....

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Encore un.arbitre pro OL.....

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

À la dérive de quoi ? On est 4 me alors qu’on aurait, soit disant, du jouer en L2 avec un Mercato hyper intelligent, notre point noir ce sont les trop gros nombre de blessés important depuis février. On va voir avec les retours ce que ça va donner fin de saison !!!

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Je les g es sérieux quel club de L1 a eu 9 joueurs majeurs blessés pendant plusieurs journées ? Maintenant les gars reviennent petit à petit, j’espère qu’on va bien finir pour , encore une fois faire fermer des grandes gueules ❤️💙

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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