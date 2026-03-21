OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Même en étant à la 'dérive', sans un rond, avec le plus grand nombre de blessés, le plus grand nombre de points perdus sur des erreurs d'arbitrages, on reste à votre niveau en championnat, et on engrange 4 fois plus de points UEFA que vous. C'est dire l'état catastrophique de l'OM !
Tkt il en décharge aussi sur l’OM....
Encore un.arbitre pro OL.....
À la dérive de quoi ? On est 4 me alors qu’on aurait, soit disant, du jouer en L2 avec un Mercato hyper intelligent, notre point noir ce sont les trop gros nombre de blessés important depuis février. On va voir avec les retours ce que ça va donner fin de saison !!!
Je les g es sérieux quel club de L1 a eu 9 joueurs majeurs blessés pendant plusieurs journées ? Maintenant les gars reviennent petit à petit, j’espère qu’on va bien finir pour , encore une fois faire fermer des grandes gueules ❤️💙
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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