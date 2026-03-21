OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

L'élimination en Europa League face au Celta Vigo a provoqué des vagues du côté de Lyon, car cette compétition était réellement un objectif majeur après la sortie de route en Coupe de France. Désormais, l'effectif de l'OL est soumis aux critiques.

Le temps passe vite et si l'euphorie était grande du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais au moment de la série des treize victoires consécutives, c'est désormais la déprime qui commence à poindre. Et la défaite face au Celta Vigo, qui était tout de même une équipe prenable, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Supporter acharné de l'OL, mais également actionnaire du club de Michele Kang, souvent très pointu dans le dossier de la gestion par John Textor, Maleako a décidé de vider son sac. Pour lui, l'effectif construit par Matthieu Louis-Jean est totalement à côté de la plaque, et on s'en rend compte très cruellement au pire moment de la saison.

L'OL, une équipe de Bisounours

Un truc moyen sur lequel le club a basé son mercato : des joueurs « colonie de vacances », gentils, qui ne font pas de vagues. Nos épopées européennes ont toujours nécessité des cadres de caractère (regardez le tir au but d’un Diakhaby face à Besiktas, Lacazette/Fekir contre la Roma en EL - Lisandro, Govou et consorts en LDC 2010) et ça, c’était aussi pour accommoder le coach qui est incapable de gérer des egos - sur un championnat, c’est très intéressant de stabilité ; dans des moments clutch, on expose les limites mentales abyssales de l’effectif, explique le supporter et actionnaire de l’OL, qui ne veut surtout pas se cacher derrière l’excuse des limites imposées par la DNCG. Dans une conversation sur X (anciennement Twitter) concernant l'effectif mis à la disposition de Paulo Fonseca, nombreux sont les supporters qui se plaignent d'avoir des joueurs beaucoup trop gentils. Ce que résume parfaitement Maleako. «, explique le supporter et actionnaire de l’OL, qui ne veut surtout pas se cacher derrière l’excuse des limites imposées par la DNCG.

"Le club est en faillite" est l'argument le plus faux jamais vu - un club en faillite ne réinvestit pas une partie de ses ventes pour acheter des joueurs 8 à 10M - j'accepte que la situation fut compliquée mais il est difficile de se restreindre à ça quand le club s'est gargarisé de ses coups mercato - une telle communication est à double tranchant et quand on perd, on l'assume. »