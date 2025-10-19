ICONSPORT_272971_0144
Clinton Mata

OL : Clinton Mata n'en peut plus et craque

OL19 oct. , 12:00
parClaude Dautel
1
La défaite de l'Olympique Lyonnais à Nice a fait mal dans les têtes du côté de la capitale des Gaules. Pour Clinton Mata, trop c'est trop et l'international angolais a balancé quelques vérités.
La défense lyonnaise a montré de sacrés signes de fébrilité samedi à l'Allianz Arena, et le 3-2 final a montré que les problèmes déjà rencontrés en fin de match à Rennes, ou plus récemment contre Toulouse ne sont pas du tout réglés. Si tout le monde est tombé sur le dos de Ruben Kluivert, et dans une moindre mesure sur Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata n'a pas voulu viser un de ses coéquipiers en particulier. Pour l'international angolais, qui s'est confié sur Beinsports, l'heure est désormais venue pour les joueurs de Paulo Fonseca de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire la vérité, quitte à ce que cela en chagrine quelques-uns. A une semaine de la réception de Strasbourg au Groupama Stadium, et alors que la venue du PSG se profile aussi, Clinton Mata a tiré le signal d'alarme et appelle à une prise de conscience collective.

L'OL doit vite se ressaisir avant que cela se finisse mal

Se confiant à la chaîne sportive franco-qatarie, qui diffusait Nice-OL, le joueur de l'Olympique Lyonnais n'a pas tourné autour du pot. « Ce que je ressens ? C’est un sentiment de dégoût, on ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes, on est les seuls coupables, on a été très fébriles, il faut savoir l’admettre quand on n’a pas été bons. On savait que c’est une équipe qui allait jouer en contre, on n’a pas géré ça correctement, ils sont venus deux fois en première mi-temps, deux buts, ça ne peut pas arriver.
Il faut assumer et se regarder dans la glace quand ce n’est pas bon. Je pense que si je vous dis que c’est lié à la fatigue, ça serait trouver une excuse, je me mentirai à moi-même, donc il faut assumer. On s’excuse aussi pour les supporters qui ont fait le déplacement, il y a des choses qu’on doit changer, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, mais il faut se dire les choses pour reproduire ce qu’on a fait en début de saison », a lancé Clinton Mata, qui précise que les joueurs lyonnais savaient qu'à un moment les choses pouvaient devenir compliquées compte tenu de la légèreté de l'effectif. Mais pas dans ces conditions et pas aussi vite.
C. Mata Pedro Lourenço

C. Mata Pedro Lourenço

AngolaAngola Âge 32 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_274224_0049
Serie A

Nico Paz et Côme mettent la Juve à terre

ICONSPORT_273928_0331
RCSA

Chelsea exige un Strasbourgeois à un prix scandaleux

ICONSPORT_274226_0022
Ligue 1

RC Lens - Paris FC : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_273378_0717
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé agressé, le Real craint le pire

Fil Info

14:32
Nico Paz et Côme mettent la Juve à terre
14:30
Chelsea exige un Strasbourgeois à un prix scandaleux
14:02
RC Lens - Paris FC : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Kylian Mbappé agressé, le Real craint le pire
13:30
OM : Oubliez Greenwood, Marseille a une autre star !
13:00
Penalty pour l'OL, la recette magique ne fonctionne plus
12:40
PSG : Transfert à 40ME, il y a urgence
12:20
L'OM prend une décision fulgurante pour remplacer Gouiri

Derniers commentaires

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Gomes oui catastrophique... après meme sur le penalty cest greenwood qui donne la balla a aubameyang

Penalty pour l'OL, la recette magique ne fonctionne plus

Des applaudissements pour cet article a charge, je valide et applaudi donc

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Rires, tu es juste l'arroseur arrosé, rien de plus rien de moins. Je t'avais prévenu en plus, alors ne te plains pas.

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Je te laisse provoquer et je domine, sereinement.

L'OM prend une décision fulgurante pour remplacer Gouiri

Il y a Maupay aussi qui est toujours dans l'effectif. Mais RDZ n'est parle même pas , préférant cité Traoré et même greenwood en 9, donc ca tend vers une non utilisation de Maupay Content pour Vaz qui va accumuler du temps de jeu , il en a besoin pour sa progression ! Hâte de le voir plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading