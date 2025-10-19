OL : Clinton Mata n'en peut plus et craque

La défaite de l'Olympique Lyonnais à Nice a fait mal dans les têtes du côté de la capitale des Gaules. Pour Clinton Mata, trop c'est trop et l'international angolais a balancé quelques vérités.

La défense lyonnaise a montré de sacrés signes de fébrilité samedi à l'Allianz Arena, et le 3-2 final a montré que les problèmes déjà rencontrés en fin de match à Rennes, ou plus récemment contre Toulouse ne sont pas du tout réglés. Si tout le monde est tombé sur le dos de Ruben Kluivert , et dans une moindre mesure sur Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata n'a pas voulu viser un de ses coéquipiers en particulier. Pour l'international angolais, qui s'est confié sur Beinsports, l'heure est désormais venue pour les joueurs de Paulo Fonseca de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire la vérité, quitte à ce que cela en chagrine quelques-uns. A une semaine de la réception de Strasbourg au Groupama Stadium, et alors que la venue du PSG se profile aussi, Clinton Mata a tiré le signal d'alarme et appelle à une prise de conscience collective.

L'OL doit vite se ressaisir avant que cela se finisse mal

Se confiant à la chaîne sportive franco-qatarie, qui diffusait Nice-OL, le joueur de l'Olympique Lyonnais n'a pas tourné autour du pot. « Ce que je ressens ? C’est un sentiment de dégoût, on ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes, on est les seuls coupables, on a été très fébriles, il faut savoir l’admettre quand on n’a pas été bons. On savait que c’est une équipe qui allait jouer en contre, on n’a pas géré ça correctement, ils sont venus deux fois en première mi-temps, deux buts, ça ne peut pas arriver.

Il faut assumer et se regarder dans la glace quand ce n’est pas bon. Je pense que si je vous dis que c’est lié à la fatigue, ça serait trouver une excuse, je me mentirai à moi-même, donc il faut assumer. On s’excuse aussi pour les supporters qui ont fait le déplacement, il y a des choses qu’on doit changer, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, mais il faut se dire les choses pour reproduire ce qu’on a fait en début de saison », a lancé Clinton Mata, qui précise que les joueurs lyonnais savaient qu'à un moment les choses pouvaient devenir compliquées compte tenu de la légèreté de l'effectif. Mais pas dans ces conditions et pas aussi vite.