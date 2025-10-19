OL : La terrible question de L'Equipe sur Ruben Kluivert

Franchement, il a mis 4 buts mais je n'ai pas aimé sa première mi-temps. Pour moi, le 10 ou 9,5 n'est pas mérité.
Tu t'adresses à la Provence et à footmercato sur un forum de foot01? Tu es bizarre toi...
Moche
Le PSG a beaucoup de chance ils récupèrent Dembélé au mois d'octobre dans une période cruciale de la saison.
t es un sacré menteur toi hein ! par exemple hier je suis scandalisé de cette regle de la double peine. mais c est la regle j y peux rien. mais je trouve ça honteux, ca gache le match et gache surtout le taf du Havre. une honte. mais toi seul sait apparemment Sergio93
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
