OL : La terrible question de L'Equipe sur Ruben Kluivert

L'Olympique Lyonnais n'a pas fait un mauvais match à Nice, mais l'OL est reparti avec une deuxième défaite de rang en Ligue 1. La défense lyonnaise est pointée du doigt, et notamment le pauvre Ruben Kluivert.
Après avoir raté l'occasion de prendre les commandes de la Ligue 1 lors de la réception du TFC, avant la trêve internationale, l'équipe de Paulo Fonseca s'est encore une fois incliné samedi à Nice et cède du terrain par rapport au podium. Même si l'Olympique Lyonnais savait qu'il serait difficile de suivre le rythme infernal imposé par l'OM, le PSG et Strasbourg, ce que l'on a vu à l'Allianz Riviera a de quoi faire rager les supporters rhodaniens. Au coeur de cette défaite, un joueur a focalisé toutes les colères, c'est Ruben Kluivert. A chacune de ses titularisations, le défenseur néerlandais de 24 ans déçoit, ne semblant jamais être dans le bon tempo et faisant même preuve d'une certaine nonchalance qui agace. Dans L'Equipe, Hugo Guillemet, qui connaît bien l'Olympique Lyonnais et ses joueurs, pose une question que pas mal de supporters lyonnais doivent se poser.

Ruben Kluivert pose un problème à l'OL

Cette question, elle est à la fois simple et terrible pour les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, et notamment les responsables du mercato. « La question demeure entière sur le recrutement de Ruben Kluivert pour 3,5 millions d’euros cet été », admet le journaliste de L'Equipe, qui constate que le joueur, arrivé de Casa Pia au mois de juillet dernier, est catastrophique quand Paulo Fonseca fait appel à lui. Bien évidemment, Ruben Kluivert n'est pas le responsable de l'ensemble des problèmes de l'Olympique Lyonnais sur le plan défensif, car le coach de l'OL est aussi contraint de faire tourner ses habituels titulaires. Mais dans un effectif aussi serré que celui de Lyon, la présence du joueur néerlandais est un vrai point faible. Car son attitude semble déteindre sur certains de ses coéquipiers, ce qui a d'ailleurs poussé certains joueurs lyonnais à clairement pointer la défense du doigt après la défaite 3-2 contre Nice. 
5
