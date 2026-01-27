OL : Chelsea regarde Lyon jouer et rêve d'un gros coup

Les débuts d’Endrick à l’OL sont tonitruants. Avec 4 buts et 1 passe décisive en 3 matchs, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid fait déjà rêver la Premier League. Chelsea est prêt à lâcher 80 millions d’euros pour le recruter.

C’est la Endrickmania en Ligue 1, et il y a franchement de quoi s’enflammer. En l’espace de seulement 3 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid a montré toute l’étendue de ses qualités. Vitesse, technique, puissance de frappe, Endrick fait déjà un bien fou à l’Olympique Lyonnais . Buteur à Lille en Coupe de France, passeur contre Brest en championnat et auteur d’un triplé à Metz dimanche lors de la 19e journée de Ligue 1, le joueur prêté par le Real Madrid ne pouvait pas espérer de meilleurs débuts.

Endrick affole déjà Chelsea

Les perspectives sont excellentes pour lui, avec un espoir de plus en plus fort de disputer la Coupe du monde avec le Brésil en juillet prochain s’il maintient ce niveau dans la capitale des Gaules. Endrick peut aussi espérer revenir au Real Madrid dans la peau d’un titulaire potentiel la saison prochaine… à condition que le club merengue le conserve. Un transfert serait étonnant, car le Real a misé plus de 60 millions d’euros pour le recruter à Palmeiras.

Mais le début d’aventure canon d’Endrick à Lyon attire les courtisans. La preuve, le site Fichajes nous apprend que Chelsea est déjà raide dingue du joueur de 19 ans. A tel point que Liam Rosenior en ferait sa priorité dans le secteur offensif pour la saison prochaine. Les Blues ne sont jamais radins quand il s’agit de s’offrir un jeune joueur à fort potentiel. La preuve, le club londonien aurait déjà l’intention de signer un chèque de 80 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de lui vendre Endrick à la fin de la saison.