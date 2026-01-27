ICONSPORT_283294_0166

OL : Chelsea regarde Lyon jouer et rêve d'un gros coup

OL27 janv. , 16:00
parCorentin Facy
2
Les débuts d’Endrick à l’OL sont tonitruants. Avec 4 buts et 1 passe décisive en 3 matchs, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid fait déjà rêver la Premier League. Chelsea est prêt à lâcher 80 millions d’euros pour le recruter.
C’est la Endrickmania en Ligue 1, et il y a franchement de quoi s’enflammer. En l’espace de seulement 3 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid a montré toute l’étendue de ses qualités. Vitesse, technique, puissance de frappe, Endrick fait déjà un bien fou à l’Olympique Lyonnais. Buteur à Lille en Coupe de France, passeur contre Brest en championnat et auteur d’un triplé à Metz dimanche lors de la 19e journée de Ligue 1, le joueur prêté par le Real Madrid ne pouvait pas espérer de meilleurs débuts.

Endrick affole déjà Chelsea 

Les perspectives sont excellentes pour lui, avec un espoir de plus en plus fort de disputer la Coupe du monde avec le Brésil en juillet prochain s’il maintient ce niveau dans la capitale des Gaules. Endrick peut aussi espérer revenir au Real Madrid dans la peau d’un titulaire potentiel la saison prochaine… à condition que le club merengue le conserve. Un transfert serait étonnant, car le Real a misé plus de 60 millions d’euros pour le recruter à Palmeiras.
Mais le début d’aventure canon d’Endrick à Lyon attire les courtisans. La preuve, le site Fichajes nous apprend que Chelsea est déjà raide dingue du joueur de 19 ans. A tel point que Liam Rosenior en ferait sa priorité dans le secteur offensif pour la saison prochaine. Les Blues ne sont jamais radins quand il s’agit de s’offrir un jeune joueur à fort potentiel. La preuve, le club londonien aurait déjà l’intention de signer un chèque de 80 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de lui vendre Endrick à la fin de la saison.

Lire aussi

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !
Pour l’heure, on ignore ce que le vice-champion d’Espagne en titre décidera pour son prodige brésilien. Plusieurs options sont possibles : une vente au prix fort comme l’espère Chelsea, un second prêt à Lyon, comme Paulo Fonseca en rêve… ou simplement de conserver Endrick au Real Madrid pour l’intégrer définitivement au club merengue et en faire petit à petit un titulaire. Tous les scénarios sont sur la table et dans ce dossier, un homme tranchera rapidement dans le vif : Florentino Pérez. Les dirigeants de l’OL et ceux de Chelsea seront pendus aux lèvres du patron du Real Madrid dans les semaines à venir pour savoir ce qu’il en sera de l’avenir de la star brésilienne.
2
Articles Recommandés
Dro 2030
PSG

PSG : Dro Fernandez supportera toujours le Barça

ICONSPORT_282660_0179
OM

Un flop de l'OM part pour une mission impossible

ICONSPORT_180000_0045
FC Nantes

Un milieu français de Série A proche de Nantes

Fil Info

27 janv. , 17:00
PSG : Dro Fernandez supportera toujours le Barça
27 janv. , 16:30
Un flop de l'OM part pour une mission impossible
27 janv. , 15:30
Un milieu français de Série A proche de Nantes
27 janv. , 15:00
L'OM tente un deal énorme en Premier League
27 janv. , 14:40
LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
27 janv. , 14:20
OL : Orel Mangala sur le départ, ça s'accélère
27 janv. , 14:04
Victor Joseph signe à l'OM
27 janv. , 13:40
L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Derniers commentaires

OM : Nwaneri, les négociations tombent à l'eau

En terme d'âneries tu es le boss et je m'incline devant tes prouesses. Un exemple? L'OM a des pertes chaque année peut-être, mais elles sont comblés. Donc dire que l'OM a besoin d'argent est une ânerie. Inutile de faire un long paragraphe à côté de la plaque pour essayer de le prouver. Une autre? Mc Court cherche un partenaire donc tu sais qu'il n'a plus l'intention de combler. Tu devrais réviser tes cours d'éco du lycée. Chercher un partenaire ne veut pas uniquement dire un désinvestissement. C'est du b.a-ba. Encore une fois à coté de la plaque. Quant au prêt sans OA, tu fais les questions et les réponses stupides tout seul comme un grand, alors je te laisse dans ton délire. Il n'y a pas pire âne que celui qui ne veut pas comprendre.

OL : Chelsea regarde Lyon jouer et rêve d'un gros coup

Avec eux tu as 18ans tu finis a Strasbourg :D

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

lyon c'est 3 demie 2 en ldc et une en ligue europa (aller 4 avec celle de 1964 coupe des coupes)

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

non moins que 94 ans elle n'existait pas au debut la premiere etait en 1955

OL : Orel Mangala sur le départ, ça s'accélère

une belle carotte de textor

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading