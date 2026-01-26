ICONSPORT_282118_0008
Endrick

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

OL26 janv. , 17:00
parClaude Dautel
3
La presse brésilienne lance une bombe en affirmant que Paulo Fonseca et les dirigeants de l'OL veulent tout faire pour qu'Endrick soit prêté une saison de plus par le Real Madrid.
Toute l'Europe est épatée par les performances d'Endrick depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais, mais surtout tout le monde se demande comment le Real Madrid s'est passé d'un tel talent. Ce lundi, au lendemain du triplé de l'avant-centre brésilien contre Metz, la presse espagnole crie au génie et certains médias s'en prennent à Xabi Alonso de ne pas avoir donné sa chance à Endrick. Tandis que du côté de Madrid, on est convaincu que l'attaquant brésilien reviendra l'été prochain, du côté du Brésil, c'est un autre son de cloche. Ce lundi, ESPN Brasil révèle que l'OL veut essayer de conserver un an de plus celui qui a remis Lyon sur le devant de la scène mondiale.

Paulo Fonseca veut garder Endrick

A la manoeuvre dans ce dossier, Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de Lyon, qui avait convaincu Endrick de venir à l'Olympique Lyonnais lors d'un rapide échange téléphonique au coeur de l'automne. « L'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca, est « sous le charme » d'Endrick et a demandé à la direction d'entamer des discussions avec le Real Madrid afin de prolonger le prêt jusqu'à la fin de la saison 2026/2027 (...) Lyon est conscient qu'un effort considérable sera nécessaire pour parvenir à un tel développement, jugé très difficile. Cependant, pour l'instant, la seule négociation envisageable serait un nouveau prêt, le club français sachant qu'un rachat est hors de question », précise Bruno Andrade, journaliste pour ESPN.
Sur le papier, tout cela ressemble à un pari totalement fou. Mais l'idée même de faire signer Endrick sous forme de prêt cette année était également considérée comme une idée folle. Et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais y sont parvenus, avec la réussite que l'on sait. Dans ce dossier, la balle est dans le camp du Real Madrid, sachant qu'on n'a aucune certitude sur la présence d'Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène la saison prochaine. Autrement dit, l'OL peut tenter sa chance dans ce dossier Endrick, ce dernier étant lui déjà sous le charme de la capitale des Gaules. De là à y rester un an de plus ?
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_270064_0455
OM

L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood

ICONSPORT_283224_0292
Rennes

Rennes refuse 50 ME, ce dossier devient fou

ICONSPORT_282991_0059
OM

OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises

Fil Info

26 janv. , 16:30
L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood
26 janv. , 16:00
Rennes refuse 50 ME, ce dossier devient fou
26 janv. , 15:30
OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises
26 janv. , 15:00
Endrick à l'OL, Vincent Duluc n'y comprend rien
26 janv. , 14:30
Maroc-Sénégal, ça part au tribunal !
26 janv. , 14:00
Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte
26 janv. , 13:40
Accord trouvé, un buteur débarque à l'ASSE
26 janv. , 13:20
PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau

Derniers commentaires

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Cela fait bien longtemps que j'avais pas eu de telles ambitions avec Lyon, la dernière fois ça a tourné au vinaigre contre MU....!

L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood

Quel président on a ... Bravo Mr ...

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Rêver est une des choses encore gratuites dans ce pays, donc oui tu peux rêver lol 😂

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Le scénario rêvé : Champion Europa League + CDF, ligue des champions l'année pro, Morton, Endrick restent, on arrive à vendre Fofana 50M suite à une superbe fin de saison, on recrute 2/3 bons joueurs pour compléter notre effectif... On peut rêver puisque tout est encore possible .. !!

OM : Nwaneri, les négociations tombent à l'eau

Dis moi où tu parles de 18 mois dans ton post plus haut stp. Et je maintiens que je répondais bel et bien à ton post de 13h04. Mais peu importe, je ne vais pas batailler 15 ans pour ça.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading