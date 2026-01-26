L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

La presse brésilienne lance une bombe en affirmant que Paulo Fonseca et les dirigeants de l'OL veulent tout faire pour qu'Endrick soit prêté une saison de plus par le Real Madrid.

Toute l'Europe est épatée par les performances d'Endrick depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais, mais surtout tout le monde se demande comment le Real Madrid s'est passé d'un tel talent. Ce lundi, au lendemain du triplé de l'avant-centre brésilien contre Metz, la presse espagnole crie au génie et certains médias s'en prennent à Xabi Alonso de ne pas avoir donné sa chance à Endrick. Tandis que du côté de Madrid, on est convaincu que l'attaquant brésilien reviendra l'été prochain, du côté du Brésil, c'est un autre son de cloche. Ce lundi, ESPN Brasil révèle que l'OL veut essayer de conserver un an de plus celui qui a remis Lyon sur le devant de la scène mondiale.

Paulo Fonseca veut garder Endrick

L'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca, est « sous le charme » d'Endrick et a demandé à la direction d'entamer des discussions avec le Real Madrid afin de prolonger le prêt jusqu'à la fin de la saison 2026/2027 (...) Lyon est conscient qu'un effort considérable sera nécessaire pour parvenir à un tel développement, jugé très difficile. Cependant, pour l'instant, la seule négociation envisageable serait un nouveau prêt, le club français sachant qu'un rachat est hors de question », précise Bruno Andrade, journaliste pour ESPN. A la manoeuvre dans ce dossier, Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de Lyon, qui avait convaincu Endrick de venir à l'Olympique Lyonnais lors d'un rapide échange téléphonique au coeur de l'automne. «», précise Bruno Andrade, journaliste pour ESPN.

Sur le papier, tout cela ressemble à un pari totalement fou. Mais l'idée même de faire signer Endrick sous forme de prêt cette année était également considérée comme une idée folle. Et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais y sont parvenus, avec la réussite que l'on sait. Dans ce dossier, la balle est dans le camp du Real Madrid, sachant qu'on n'a aucune certitude sur la présence d'Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène la saison prochaine. Autrement dit, l'OL peut tenter sa chance dans ce dossier Endrick, ce dernier étant lui déjà sous le charme de la capitale des Gaules. De là à y rester un an de plus ?