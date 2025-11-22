OL : Cet ancien s'en prend aux fans, il veut en découdre

L'OL sera en déplacement sur la pelouse d'Auxerre ce dimanche en Ligue 1. Un match forcément particulier pour l'ancien Gone Sinaly Diomandé.

L' OL espère bien repartir de l'avant en championnat ce dimanche lors de son déplacement à Auxerre, lanterne rouge de Ligue 1. Les Gones sortent notamment d'une énorme frustration avant la trêve internationale face au PSG. Les Bourguignons espèrent eux-aussi rebondir. S'il y a bien un joueur qui attend cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais avec impatience, c'est Sinaly Diomandé. Le défenseur auxerrois a rejoint la Bourgogne à l'été 2024. Il souhaite relancer une belle dynamique et apprécie d'ailleurs le comportement des fans de l'AJA, qui ne lâchent pas le club malgré une situation plus que périlleuse. Et c'est bien différent de ce qu'il avait vécu lors de son passage à l'OL.

Diomandé ne fera aucun cadeau à l'OL

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, le joueur de 24 ans n'a en effet pas manqué de tacler le comportement des supporters rhodaniens en les comparant à ceux d'Auxerre, toujours optimistes : « Quand j'étais à Lyon, ce n'était pas le cas, même en perdant 1-2 les supporters nous tombaient dessus, c'était compliqué. Là, les supporters sont toujours derrière nous, ça nous donne confiance ».

S'il a toujours des contacts réguliers avec des joueurs de l'effectif lyonnais, Diomandé ne fera aucun cadeau à son ancien club ce dimanche. Il promet d'ailleurs « du chambrage sur le terrain ». Les Lyonnais sont prévenus. S'ils partent favoris de leur rencontre en Bourgogne, les hommes de Paulo Fonseca devront se méfier du piège tendu par l'AJA. A noter que déjà, la saison passée, Diomandé avait climatisé le Groupama Stadium en égalisant à la 47e minute. La rencontre s'était finalement terminée sur le score de 2 buts partout. Un résultat qui n'arrangerait aucune des deux formations, qui ont besoin de points.