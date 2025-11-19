OL : Endrick à Lyon, c'est la douche froide

Endrick doit arriver à l'OL en janvier dans le cadre d'un prêt. Le joueur brésilien se prépare à découvrir la Ligue 1 et la France. Certaines rumeurs annonçaient sa visite à Lyon dès mercredi pour dénicher un logement. Néanmoins, l'attaquant était finalement à Madrid.

Plus les jours passent et plus le prêt d'Endrick à l' Olympique Lyonnais devient réalité. L'accord définitif entre le club rhodanien et le Real Madrid est pratiquement trouvé. Le jeune attaquant de 19 ans est impatient d'intégrer le groupe de Paulo Fonseca et de progresser en Ligue 1. Ce transfert n'est pas anodin pour lui. Il va découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et un nouvel environnement. De quoi l'obliger à anticiper certains aspects, notamment l'acquisition d'un logement.

Endrick n'est pas venu à Lyon

Ces dernières heures, des rumeurs indiquaient qu'Endrick allait s'en occuper ce mercredi. Le jeune homme devait visiter Lyon en compagnie de son compatriote Lucas Paqueta. Il devait louer un logement dans la capitale des Gaules en vue de son futur prêt en 2026. Un scénario crédible puisque Paqueta a joué à l'OL et qu'il est de passage en France. Mardi soir, le milieu de West Ham a disputé un match amical avec le Brésil contre la Tunisie à Villeneuve d'Ascq. Toutefois, la réalité a été tout autre pour le jeune attaquant du Real Madrid.

Endrick n'a pas mis les pieds dans le Rhône mercredi. Il était présent à Madrid toute la journée pour s'entraîner avec son club. Les réseaux sociaux des Merengue pouvaient en attester. Le Brésilien a été pris en photo avec Aurélien Tchouaméni notamment. De quoi refroidir certains supporters lyonnais très optimistes. Mais, le prêt d'Endrick à l'OL n'est pas du tout remis en cause. Tous les ingrédients sont réunis pour le voir porter le maillot des Gones en 2026. Restera pour lui à boucler rapidement le dossier immobilier, avec ou sans Lucas Paqueta.