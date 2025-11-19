ICONSPORT_275666_0031

OL : Endrick à Lyon, c'est la douche froide

OL19 nov. , 20:30
parMehdi Lunay
Endrick doit arriver à l'OL en janvier dans le cadre d'un prêt. Le joueur brésilien se prépare à découvrir la Ligue 1 et la France. Certaines rumeurs annonçaient sa visite à Lyon dès mercredi pour dénicher un logement. Néanmoins, l'attaquant était finalement à Madrid.
Plus les jours passent et plus le prêt d'Endrick à l'Olympique Lyonnais devient réalité. L'accord définitif entre le club rhodanien et le Real Madrid est pratiquement trouvé. Le jeune attaquant de 19 ans est impatient d'intégrer le groupe de Paulo Fonseca et de progresser en Ligue 1. Ce transfert n'est pas anodin pour lui. Il va découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et un nouvel environnement. De quoi l'obliger à anticiper certains aspects, notamment l'acquisition d'un logement.

Endrick n'est pas venu à Lyon

Ces dernières heures, des rumeurs indiquaient qu'Endrick allait s'en occuper ce mercredi. Le jeune homme devait visiter Lyon en compagnie de son compatriote Lucas Paqueta. Il devait louer un logement dans la capitale des Gaules en vue de son futur prêt en 2026. Un scénario crédible puisque Paqueta a joué à l'OL et qu'il est de passage en France. Mardi soir, le milieu de West Ham a disputé un match amical avec le Brésil contre la Tunisie à Villeneuve d'Ascq. Toutefois, la réalité a été tout autre pour le jeune attaquant du Real Madrid.
Endrick n'a pas mis les pieds dans le Rhône mercredi. Il était présent à Madrid toute la journée pour s'entraîner avec son club. Les réseaux sociaux des Merengue pouvaient en attester. Le Brésilien a été pris en photo avec Aurélien Tchouaméni notamment. De quoi refroidir certains supporters lyonnais très optimistes. Mais, le prêt d'Endrick à l'OL n'est pas du tout remis en cause. Tous les ingrédients sont réunis pour le voir porter le maillot des Gones en 2026. Restera pour lui à boucler rapidement le dossier immobilier, avec ou sans Lucas Paqueta.
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

