OL : Paulo Fonseca craint ce piège énorme

Malgré un calendrier favorable sur le papier, Paulo Fonseca se méfie. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais constate que son équipe se comporte mieux face aux meilleurs adversaires du championnat.

La fin d’année civile pourrait bien profiter à l’Olympique Lyonnais . Après trois matchs consécutifs sans victoire en championnat, dont la défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain (2-3) juste avant la trêve internationale, l’actuel septième de Ligue 1 peut profiter d’un calendrier plus abordable. Les Gones s’apprêtent à croiser Auxerre, Nantes, Lorient et Le Havre qui luttent tous pour leur survie dans l’élite. Paulo Fonseca n’y voit pourtant pas une opportunité dans la mesure où son équipe peine contre ce genre d’adversaires.

« Les quatre prochaines matchs, nous jouons les équipes du bas de tableau. Nous faisons cependant de meilleurs résultats face aux grosses équipes, a rappelé le Portugais. Nous devons comprendre que nous devons faire les mêmes matchs face aux grosses équipes que face aux équipes plus petites. Pour faire de bonnes performances en Ligue 1, nous devons aborder chaque match avec la même ambition, peu importe l’adversaire. On a la possibilité de finir l’année en position plus favorable. Mais pour nous les entraineurs, on ne doit se concentrer que sur le prochain match à chaque fois. On ne peut pas se permettre de regarder plus loin. »

L'avis de Fonseca sur l'AJA

C’est donc le déplacement prévu dimanche à l’Abbé-Deschamps qui préoccupe le coach des Gones, bien informé sur les points forts de la lanterne rouge. « Je pense que la position d’Auxerre au classement n’est pas représentative de leur qualité, a estimé Paulo Fonseca. Ils sont très offensifs avec un jeu très vertical. Nous devons jouer ce match difficile où nous devrons être à l’initiative pour avoir l’ambition de gagner. Ils sont très rapides, il faut avant tout bien défendre et ensuite trouver des espaces face à un bloc compact. On va devoir faire preuve de patience avec le ballon, tout en restant concentré parce que c’est une équipe très dangereuse en contre lorsque qu’elle récupère le ballon. » Les Auxerrois n’ont pourtant marqué aucun but lors des quatre dernières journées.