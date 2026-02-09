ICONSPORT_283063_0299
L'OL a un nouvel objectif pour entrer dans l'histoire

09 févr.
parHadrien Rivayrand
L’OL est dans une forme étincelante depuis le début de l’année 2026. Les Gones disposent d’une réelle opportunité de décrocher un titre, notamment en Ligue Europa.
L’OL paraît inarrêtable en ce début d’année 2026. Les hommes de Paulo Fonseca ont connu quelques difficultés le week-end dernier sur la pelouse du FC Nantes, mais ont su faire le nécessaire pour décrocher un nouveau succès. Avec la lourde défaite de l’OM au Parc des Princes face au PSG, les Rhodaniens occupent désormais la troisième place de Ligue 1.
Une qualification directe pour la Ligue des champions semble donc plus que plausible, tout comme la possibilité de remporter deux titres, en Coupe de France et en Ligue Europa. Ce n’est pas Sidney Govou qui dira le contraire, lui qui estime que cet OL a les moyens d’aller chercher un trophée européen.

L'OL peut désormais rêver plus grand 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « Economiquement, la place en Ligue des champions est très importante. Après, sportivement, rien ne vaut un trophée. L’OL doit y penser. Avec les équipes qui restent engagées, la Ligue Europa paraît abordable.
Ce sera un format différent avec le système aller-retour, ce sera jouable. J’ajoute qu’une victoire en Ligue Europa donne un billet pour la Ligue des champions, raison de plus pour la jouer à fond. Des hommes sont éprouvés. C’est normal à cette période. Mais c’est maintenant, avec un match par semaine jusqu’à fin février, que le travail du staff technique et médical va entrer en jeu. L’équipe va se réorganiser et les bobos vont être soignés ».

OL : Sulc n’y arrive plus, il appelle à l’aideOL : Sulc n’y arrive plus, il appelle à l’aide
L’OL recevra Nice le week-end prochain en Ligue 1. Un adversaire en grande difficulté qui pourrait faire figure de victime idéale pour des Gones en pleine confiance. Le récent carton rouge reçu par Endrick pourrait néanmoins pénaliser les hommes de Paulo Fonseca, qui devront trouver d’autres solutions pour continuer à exister offensivement.
