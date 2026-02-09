L'OL a un nouvel objectif pour entrer dans l'histoire

En même temps on ne nous demande pas notre avis... Tu es obligé de la garder...
DPD n'a pas le choix. Ils devaient communiquer, c'est normal. Après tout ça les a ciblé. DHL a tenu à bien se différencier de son concurrent DPD en postant sur X: "DHL tient a se tenir éloigner la polémique d'hier soir au Parc des Princes car DHL c'est pas DPD"
Ils devraient plutot les remerciez vu la pub gratos qu'ils ont eux
Je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais sifflé faute sur Mayulu moi
Oula toi tu devrais apprendre le sens des mots et des phrases car "n'est pas coutumier du fait" ne veut pas dire jamais mais rarement, il a déjà fait la une pour des choses négatives mais rarement, la chose la plus grave c'était pour la Suède et le viol mais il n'y a pas eu de suite comme quoi c'était encore des conneries mais il a toujours eu un bon comportement, c'est pour ça qu'il a été adulé aussi jeune car il était mature pour un si jeune joueur et sortait du cliché du footeux débile sinon il n'y a rien eu de négatif et le "que tu le veuilles ou non...." évidemment que Mbappé sera toujours sur le devant de la scène et ça ne me dérange pas le moins du monde, j'aime bien le joueur mais pour si peu c'est ridicule, mais ça choque certaines âmes sensibles apparemment...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
