OL : Ces deux joueurs lyonnais avaient le niveau R1

OL22 déc. , 9:30
parGuillaume Conte
7
Malgré la victoire 3-0, l'OL n'a pas survolé sa rencontre face au voisin de Régional 1. Inquiétant, notamment pour deux joueurs qui ont totalement raté leur match.
L’Olympique Lyonnais a terminé l’année civile 2025 au petit trot. Face à Saint-Cyr/Collonges, club voisin de niveau de Régional 1, Lyon avait l’énorme avantage de recevoir au Groupama Stadium pour des questions pratiques. Paulo Fonseca, bien obligé de faire un peu tourner en raison de la CAN et de la fatigue de certains joueurs, avait tout de même aligné une équipe qui devait être compétitive. Mais cela ne s’est pas vu dans une première période au rythme transparent.

Mangala dans le dur contre une R1

Un joueur en a fait les frais à la pause, c’est Mathys De Carvalho. Le Lyonnais de 20 ans, régulièrement sollicité en Europa League et qui terminait cette année avec un temps de jeu en augmentation, a été maladroit, peu en forme et dépassé même. Surtout quand il a été sollicité à droite, ce qui n’était pas son poste. Son remplacement par Pavel Sulc a changé le visage de l’équipe lyonnaise. Et l’acharnement de Paulo Fonseca à l’aligner a même surpris les supporters rhodaniens.
Remplaçant au coup d’envoi, Orel Mangala a confirmé son retour progressif dans le groupe de l’Olympique Lyonnais. Le milieu défensif, acheté pour plus de 30 millions d’euros dans les transferts délirants de John Textor avec Nottingham Forest, a fait une entrée en sénateur. Il a tenté des dribbles, perdus des ballons, et a failli être à l’origine de l’égalisation de Saint Cyr avec un ballon perdu dans la relance. La prestation du Belge a provoqué la furie des supporters de l’OL sur les réseaux.
« Mangala, on déchire le contrat tout de suite », « Mangala, on va attendre 2032 avant de le voir en condition », « une horreur », « Mangala ça fait peur, en plus sans pressing adverse », « Je crois qu’il ne retrouvera jamais son niveau, il a du mal contre une R1 », «  la rentrée cataclysmique de Mangala », ont dénoncé les supporters lyonnais, qui ne croient plus vraiment revoir l’international belge à son meilleur niveau à un moment. Problème pour l’OL, il a un salaire copieux et un contrat jusqu’en 2028. Merci Textor. 

CdF : Le derby PSG-PFC en choc... Le tirage au sort complet des 16es de finale

Dommage de les rencontrer si tôt

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

peut être mais il y a déjà des L1 et L2 éliminées

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Visiblement tu es un inculte.Cette rencontre a juste changé de nom

PSG : Gonçalo Ramos prolonge avec Paris

le meilleur buteur du PSG malgré tout.Il est tres efficace lorsqu'il entre mais en difficulté s'il est titulaire.Joueur utile dans la rotation

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Riolo un journaliste, non un parasite totalement inutile .Un type qui n'apporte strictement rien dans l'info.Allez dégage

