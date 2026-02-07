Chaos à l'OM, le coupable est désigné

L’OM est sous pression avant son déplacement à Paris. Roberto De Zerbi ne fait plus l’unanimité à Marseille et sa récente décision concernant Amir Murillo ne passe pas.

L’ Olympique de Marseille jouera gros ce dimanche soir face au PSG en Ligue 1. Les Phocéens ont l’occasion de recoller aux Parisiens, qui comptent 9 points d’avance au classement. Les troupes de Roberto De Zerbi ne se considèrent pas favorites au Parc des Princes, mais elles veulent montrer de quoi elles sont capables... et leur entraîneur italien aussi.

De Zerbi est plus que jamais sous pression depuis quelques jours. Ses récents choix sont critiqués, notamment ceux liés au mercato . Le départ forcé d’Amir Murillo ne passe pas pour Loïc Tanzi, qui estime que De Zerbi se prend pour ce qu’il n’est pas.

De Zerbi se fait chahuter en direct

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste n’a en effet pas fait dans la langue de bois à propos de l’entraîneur italien de l’OM :

« Le problème à Marseille, c’est De Zerbi. Il crée le chaos dans le vestiaire et avec une équipe qu’il ne comprend pas. On a l’impression qu’il débat avec son équipe. Il se prend pour le grand coach qu’il n’est pas. Il pense que les joueurs doivent l’écouter. Mais quand tu es un grand joueur et que tu as De Zerbi en face de toi, tu n’es pas non plus… »

