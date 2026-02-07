Chaos à l'OM, le coupable est désigné

ICONSPORT_282991_0455
L’OM est sous pression avant son déplacement à Paris. Roberto De Zerbi ne fait plus l’unanimité à Marseille et sa récente décision concernant Amir Murillo ne passe pas.
L’Olympique de Marseille jouera gros ce dimanche soir face au PSG en Ligue 1. Les Phocéens ont l’occasion de recoller aux Parisiens, qui comptent 9 points d’avance au classement. Les troupes de Roberto De Zerbi ne se considèrent pas favorites au Parc des Princes, mais elles veulent montrer de quoi elles sont capables... et leur entraîneur italien aussi.
De Zerbi est plus que jamais sous pression depuis quelques jours. Ses récents choix sont critiqués, notamment ceux liés au mercato. Le départ forcé d’Amir Murillo ne passe pas pour Loïc Tanzi, qui estime que De Zerbi se prend pour ce qu’il n’est pas.

De Zerbi se fait chahuter en direct 

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste n’a en effet pas fait dans la langue de bois à propos de l’entraîneur italien de l’OM :
« Le problème à Marseille, c’est De Zerbi. Il crée le chaos dans le vestiaire et avec une équipe qu’il ne comprend pas. On a l’impression qu’il débat avec son équipe. Il se prend pour le grand coach qu’il n’est pas. Il pense que les joueurs doivent l’écouter. Mais quand tu es un grand joueur et que tu as De Zerbi en face de toi, tu n’es pas non plus… »

Lire aussi

OM : Grégory Schneider dénonce un scandaleOM : Grégory Schneider dénonce un scandale
L’OM jouera gros ce dimanche soir au Parc des Princes face au PSG. Les Phocéens devront élever leur niveau de jeu pour ramener un résultat positif de la capitale. Roberto De Zerbi sera particulièrement sous pression, lui qui pourrait quitter la cité phocéenne dans les prochaines semaines si la situation ne s’améliore pas. Les récentes recrues marseillaises issues du mercato devront également rendre la confiance qui a été placée en elles.
Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

