PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM

PSG07 févr. , 16:30
parClaude Dautel
Matvei Safonov semble avoir pris la place de gardien de but numéro 1 au PSG devant Lucas Chevalier. Mais, le gardien de but russe peine à être considéré comme un cador à son poste.
Luis Enrique a toujours fait des choix radicaux lorsqu'il s'agit de ses gardiens de but. Et même si l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain ne veut pas encore l'admettre, Matvei Safonov est devenu le titulaire chez les champions d'Europe. Même s'il n'a pas été génial contre Newcastle, Safonov a rendu un gros service au PSG en stoppant un penalty contre Strasbourg. Le Russe confirmant là qu'il était immense dans cet exercice. Cependant, en prenant la place de Lucas Chevalier, Matvei Safonov doit bien se douter qu'il se met à dos certains anciens portiers français qui militaient pour Chevalier. Sur RMC, c'est réellement le cas.

Safonov n'est pas au niveau du PSG

C'est Benoît Costil qui s'attaque au premier au gardien de but formé à Krasnodar. « Pour moi non. Il n'a pas la stature d'un top gardien mondial. Je vois un potentiel plus important chez Lucas Chevalier. Il est loin de ce qui se fait de mieux au niveau mondial » explique l'ancien portier passé notamment par Caen, le Stade Rennais ou bien encore Bordeaux. Une critique plutôt brutale dans la mesure où Lucas Chevalier a eu, lui aussi, ses chances avec le Paris Saint-Germain. Et clairement l'ancien joueur du LOSC n'a été ni décisif, ni irréprochable pour ses premiers mois dans les buts du PSG.
Interrogé à la veille du match PSG-OM sur le niveau de Matvei Safonov, Luis Enrique n'a pas voulu trop en dire. « Pour le bilan, c'est mieux à la fin de la saison. Mais, je me réjouis d'avoir trois gardiens, avec leurs qualités, et je suis confiant, parce qu'ils sont différents. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à aider l'équipe », a indiqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Contre l'Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes, le gardien russe, s'il est titulaire, va devoir montrer qu'il a le niveau pour réussir à amener Paris jusqu'au bout en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions.

Car on l'a vu la saison passée, sans un vrai gardien de but de classe mondiale, il est inutile d'espérer de gagner la Ligue des champions. A voir si Luis Enrique ne décidera finalement pas de titulariser Lucas Chevalier face à l'OM...
Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

