PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM

Matvei Safonov semble avoir pris la place de gardien de but numéro 1 au PSG devant Lucas Chevalier. Mais, le gardien de but russe peine à être considéré comme un cador à son poste.

Luis Enrique a toujours fait des choix radicaux lorsqu'il s'agit de ses gardiens de but. Et même si l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain ne veut pas encore l'admettre, Matvei Safonov est devenu le titulaire chez les champions d'Europe. Même s'il n'a pas été génial contre Newcastle, Safonov a rendu un gros service au PSG en stoppant un penalty contre Strasbourg . Le Russe confirmant là qu'il était immense dans cet exercice. Cependant, en prenant la place de Lucas Chevalier, Matvei Safonov doit bien se douter qu'il se met à dos certains anciens portiers français qui militaient pour Chevalier. Sur RMC, c'est réellement le cas.

Safonov n'est pas au niveau du PSG

C'est Benoît Costil qui s'attaque au premier au gardien de but formé à Krasnodar. « Pour moi non. Il n'a pas la stature d'un top gardien mondial. Je vois un potentiel plus important chez Lucas Chevalier. Il est loin de ce qui se fait de mieux au niveau mondial » explique l'ancien portier passé notamment par Caen, le Stade Rennais ou bien encore Bordeaux. Une critique plutôt brutale dans la mesure où Lucas Chevalier a eu, lui aussi, ses chances avec le Paris Saint-Germain. Et clairement l'ancien joueur du LOSC n'a été ni décisif, ni irréprochable pour ses premiers mois dans les buts du PSG.

Pour le bilan, c'est mieux à la fin de la saison. Mais, je me réjouis d'avoir trois gardiens, avec leurs qualités, et je suis confiant, parce qu'ils sont différents. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à aider l'équipe », a indiqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Contre l'Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes, le gardien russe, s'il est titulaire, va devoir montrer qu'il a le niveau pour réussir à amener Paris jusqu'au bout en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions.

Car on l'a vu la saison passée, sans un vrai gardien de but de classe mondiale, il est inutile d'espérer de gagner la Ligue des champions. A voir si Luis Enrique ne décidera finalement pas de titulariser Lucas Chevalier face à l'OM...