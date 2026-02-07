Rennes : Boulette à Marseille, il refuse d’assumer seul

En difficulté avec le Stade Rennais, Quentin Merlin a précipité la chute de son équipe à Marseille (3-0) mardi en Coupe de France. Le latéral gauche assume ses responsabilités et appelle ses coéquipiers à en faire autant.

Pour éviter de craquer sous la pression du Vélodrome, Habib Beye pensait pouvoir compter sur un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Mais le huitième de finale de Coupe de France avait débuté depuis à peine une minute lorsque Quentin Merlin s’est troué. A force de tergiverser dans sa propre surface, le latéral gauche de Rennes a permis à Timothy Weah de servir le buteur Amine Gouiri. Les Rennais ne pouvaient pas redouter une pire entame, d’où le mea culpa du fautif.

« Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et des supporters, a réagi l’ex-Marseillais. Ce n’est pas normal de prendre ce risque dans cette zone du terrain. Après, ça fait partie de mon jeu. Mais quand j’ai revu les images après le match, je ne dois pas prendre ce risque, je dois dégager directement donc je m’en excuse. » S’il assume totalement son erreur, Quentin Merlin ne s’estime pas pour autant responsable de l’élimination.

On avait le temps de revenir - Quentin Merlin

« Après ça j’ai switché rapidement, il restait encore 88 minutes dans le temps règlementaire, s’est-il défendu. On avait le temps de revenir, de mettre ce but pour les faire douter et ça n’a pas été fait. » C’est donc toute l’équipe qui doit se remettre en cause. « Tout le monde doit faire un peu plus et se regarder en face dans ce moment compliqué, rester froid dans la tête. On discute entre nous, on est tous ensemble avec le staff, le club. Il faut bosser, et ne pas reproduire le genre d’erreur que j’ai fait, qui nous met dedans. On est sixièmes en L1, il reste beaucoup de matchs », a encouragé Quentin Merlin, déjà pointé du doigt après la déroute à Monaco (4-0) samedi en Ligue 1.