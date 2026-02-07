Quentin Merlin

Rennes : Boulette à Marseille, il refuse d’assumer seul

Rennes07 févr. , 15:30
parEric Bethsy
0
En difficulté avec le Stade Rennais, Quentin Merlin a précipité la chute de son équipe à Marseille (3-0) mardi en Coupe de France. Le latéral gauche assume ses responsabilités et appelle ses coéquipiers à en faire autant.
Pour éviter de craquer sous la pression du Vélodrome, Habib Beye pensait pouvoir compter sur un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Mais le huitième de finale de Coupe de France avait débuté depuis à peine une minute lorsque Quentin Merlin s’est troué. A force de tergiverser dans sa propre surface, le latéral gauche de Rennes a permis à Timothy Weah de servir le buteur Amine Gouiri. Les Rennais ne pouvaient pas redouter une pire entame, d’où le mea culpa du fautif.
« Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et des supporters, a réagi l’ex-Marseillais. Ce n’est pas normal de prendre ce risque dans cette zone du terrain. Après, ça fait partie de mon jeu. Mais quand j’ai revu les images après le match, je ne dois pas prendre ce risque, je dois dégager directement donc je m’en excuse. » S’il assume totalement son erreur, Quentin Merlin ne s’estime pas pour autant responsable de l’élimination.
On avait le temps de revenir
- Quentin Merlin
« Après ça j’ai switché rapidement, il restait encore 88 minutes dans le temps règlementaire, s’est-il défendu. On avait le temps de revenir, de mettre ce but pour les faire douter et ça n’a pas été fait. » C’est donc toute l’équipe qui doit se remettre en cause. « Tout le monde doit faire un peu plus et se regarder en face dans ce moment compliqué, rester froid dans la tête. On discute entre nous, on est tous ensemble avec le staff, le club. Il faut bosser, et ne pas reproduire le genre d’erreur que j’ai fait, qui nous met dedans. On est sixièmes en L1, il reste beaucoup de matchs », a encouragé Quentin Merlin, déjà pointé du doigt après la déroute à Monaco (4-0) samedi en Ligue 1.
0
Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

