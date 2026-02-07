ICONSPORT_240718_0134
Bradley Barcola - PSG

Le PSG et Liverpool en guerre dans 2 dossiers à 100 ME

PSG07 févr. , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG devrait connaître des changements importants l’été prochain lors du mercato. Bradley Barcola est notamment annoncé partant.
Le Paris Saint-Germain a misé sur la stabilité cet hiver. L’idée de Luis Enrique est de terminer ce cycle avec l’effectif actuel avant d’opérer quelques changements majeurs si nécessaire dans les mois à venir. L’Espagnol a de belles idées en tête, mais les joueurs ciblés ne seront pas faciles à recruter compte tenu de la concurrence et des prix demandés. On peut déjà citer Yan Diomandé (Leipzig) comme profil qui sera suivi de près dans les prochaines semaines. L’Ivoirien pourrait venir remplacer un certain Bradley Barcola…

Liverpool met la pression au PSG 

Mais voilà, Liverpool pourrait bouleverser les plans du PSG cet été. Selon les dernières informations de Team Talk, les Reds font en effet de Diomandé une priorité pour le mercato estival. Le club de la Mersey est même l’équipe privilégiée par le natif d’Abidjan en cas de départ de Leipzig. L’ailier rêve d’évoluer à Liverpool et ne s’en est jamais caché, ce qui permet aux Reds d’avancer avec confiance.
Si Liverpool ne parvient pas à recruter Diomandé, les pensionnaires d’Anfield pourraient alors se tourner vers… Bradley Barcola. Que ce soit Diomandé ou Barcola, Liverpool sait qu’il faudra sortir le portefeuille, les deux joueurs étant estimés à plus de 100 millions d’euros.

Lire aussi

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprisesPSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises
Le prochain mercato estival du PSG et de Liverpool semble donc lié. Dans le meilleur des cas, un concours de circonstances favorable permettra à chacun d’y trouver son compte. Dans le cas contraire, Liverpool pourrait bien compliquer les plans de Luis Enrique. Mais le PSG dispose également d’arguments pour attirer Diomandé tout en conservant Barcola, si tel est son souhait. L’ancien joueur de l’OL est actuellement en négociations avec le club parisien pour prolonger son contrat, tandis que Diomandé pourrait arriver afin d’apporter de la concurrence… Affaire à suivre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281658_0042
OM

OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir

Ligue 1
Ligue 1

Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)

ICONSPORT_279591_0010
PSG

PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM

ICONSPORT_282991_0455
OM

Chaos à l'OM, le coupable est désigné

Fil Info

07 févr. , 17:00
OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir
07 févr. , 16:32
Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)
07 févr. , 16:30
PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM
07 févr. , 16:00
Chaos à l'OM, le coupable est désigné
07 févr. , 15:55
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
07 févr. , 15:31
Ang : Man Utd enchaîne les victoires et enfonce Tottenham
07 févr. , 15:30
Rennes : Boulette à Marseille, il refuse d’assumer seul
07 févr. , 14:30
Cet OL est trop fort, un joueur ne veut pas quitter Lyon

Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading