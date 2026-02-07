ICONSPORT_309513_0096

Ang : Man Utd enchaîne les victoires et enfonce Tottenham

Premier League07 févr. , 15:31
parClaude Dautel
0
25e journée de Premier League
Old Trafford
Manchester United bat Tottenham : 2 à 0
Buts : Mbeumo (38e), Fernandes (81e) pour Manchester United

Premier League

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
53241653461729
2
M. City
47241455492326
3
Aston Villa
4624144635269
4
M. United
44251285463610
5
Chelsea
40241176422715
Premier League

07 février 2026 à 13:30
Manchester United
Mbeumo38'Borges Fernandes81'
2
0
Match terminé
Tottenham Hotspur
Remplacement
87
ENTRE
J. Zirkzee
Manchester UnitedManchester United
SORT
B. Mbeumo
Manchester UnitedManchester United
Remplacement
87
ENTRE
M. Ugarte Ribeiro
Manchester UnitedManchester United
SORT
C. Casimiro
Manchester UnitedManchester United
Remplacement
87
ENTRE
N. Mazraoui
Manchester UnitedManchester United
SORT
L. Shaw
Manchester UnitedManchester United
But
81
B. Fernandes
Manchester UnitedManchester United
0
Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

