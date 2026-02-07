Ligue 1

Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Ligue 107 févr. , 16:32
parClaude Dautel
0
Compo du RC Lens
Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard
Compo de Rennes
Silistrie – Aït-Boudlal, Jacquet, Rouault – Szymanski, Camara, Rongier, Al-Tamari – Nordin, Embolo, Lepaul
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281658_0042
OM

OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir

ICONSPORT_279591_0010
PSG

PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM

ICONSPORT_282991_0455
OM

Chaos à l'OM, le coupable est désigné

Fil Info

07 févr. , 17:00
OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir
07 févr. , 16:30
PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM
07 févr. , 16:00
Chaos à l'OM, le coupable est désigné
07 févr. , 15:55
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
07 févr. , 15:31
Ang : Man Utd enchaîne les victoires et enfonce Tottenham
07 févr. , 15:30
Rennes : Boulette à Marseille, il refuse d’assumer seul
07 févr. , 15:00
Le PSG et Liverpool en guerre dans 2 dossiers à 100 ME
07 févr. , 14:30
Cet OL est trop fort, un joueur ne veut pas quitter Lyon

Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading