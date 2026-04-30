Dembélé, Luis Enrique, Greif, Doué... Tous les finalistes des Trophées UNFP

La saison de Ligue 1 touchant bientôt à sa fin, l’UNFP a décidé de dévoiler les différents candidats aux trophées du meilleur entraîneur, joueur, espoir ou gardien.

Le championnat de France livrera son verdict final le 17 mai prochain à l’issue de la 34e et dernière journée de Ligue 1 . En attendant, l’ UNFP a déjà dévoilé ses listes de finalistes pour ses fameux trophées, toujours très importants pour les acteurs du football français.

Au niveau des meilleurs joueurs, le Paris Saint-Germain fait une razzia chez les cinq finalistes puisque Ousmane Dembélé (PSG), Nuno Mendes (PSG) et Vitinha (PSG) font logiquement partie des sélectionnés. Si le successeur du Ballon d’Or 2025 sera probable un Parisien, deux autres joueurs peuvent encore l'emporter, à savoir Mason Greenwood (OM) et Florian Thauvin (Lens).

Luis Enrique (PSG) est forcément candidat à sa propre succession après une nouvelle belle saison à la tête du Bruno Genesio (Lille), Paulo Fonseca (OL), Pierre Sage (Lens) et Olivier Pantaloni (Lorient), des entraîneurs qui tous ont marqué la saison de L1 avec leurs manières. Chez les entraîneurs,est forcément candidat à sa propre succession après une nouvelle belle saison à la tête du PSG . Le coach espagnol fait partie des finalistes avecet, des entraîneurs qui tous ont marqué la saison de L1 avec leurs manières.

Concernant les gardiens, pour la première depuis longtemps, les portiers du PSG ou de l’OM ne sont pas présents. Contrairement au Lyonnais Dominik Greif (OL), qui fait figure de favori suite à sa très belle première saison dans la cage des Gones. Le portier slovaque sera en concurrence avec Mike Penders (Strasbourg), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) et Hervé Koffi (Angers).

Pour les espoirs, le Parisien Désiré Doué (PSG) a toutes les cartes en mains pour conserver sa couronne de meilleur jeune de moins de 21 ans du championnat de France. Il sera en concurrence avec deux autres coéquipiers de Paris, à savoir Warren Zaïre-Emery (PSG) et João Neves (PSG), mais aussi avec Valentin Barco (Strasbourg) et Ayyoub Bouaddi (LOSC).