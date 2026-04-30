Le Ballon d'Or a enflammé PSG-Bayern
Ousmane Dembélé au coeur d'un match légendaire

Dembélé, Luis Enrique, Greif, Doué... Tous les finalistes des Trophées UNFP

Ligue 130 avr. , 20:40
parAlexis Rose
4
La saison de Ligue 1 touchant bientôt à sa fin, l’UNFP a décidé de dévoiler les différents candidats aux trophées du meilleur entraîneur, joueur, espoir ou gardien.
Le championnat de France livrera son verdict final le 17 mai prochain à l’issue de la 34e et dernière journée de Ligue 1. En attendant, l’UNFP a déjà dévoilé ses listes de finalistes pour ses fameux trophées, toujours très importants pour les acteurs du football français.
Au niveau des meilleurs joueurs, le Paris Saint-Germain fait une razzia chez les cinq finalistes puisque Ousmane Dembélé (PSG), Nuno Mendes (PSG) et Vitinha (PSG) font logiquement partie des sélectionnés. Si le successeur du Ballon d’Or 2025 sera probable un Parisien, deux autres joueurs peuvent encore l'emporter, à savoir Mason Greenwood (OM) et Florian Thauvin (Lens).
Chez les entraîneurs, Luis Enrique (PSG) est forcément candidat à sa propre succession après une nouvelle belle saison à la tête du PSG. Le coach espagnol fait partie des finalistes avec Bruno Genesio (Lille), Paulo Fonseca (OL), Pierre Sage (Lens) et Olivier Pantaloni (Lorient), des entraîneurs qui tous ont marqué la saison de L1 avec leurs manières.
Concernant les gardiens, pour la première depuis longtemps, les portiers du PSG ou de l’OM ne sont pas présents. Contrairement au Lyonnais Dominik Greif (OL), qui fait figure de favori suite à sa très belle première saison dans la cage des Gones. Le portier slovaque sera en concurrence avec Mike Penders (Strasbourg), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) et Hervé Koffi (Angers).
Pour les espoirs, le Parisien Désiré Doué (PSG) a toutes les cartes en mains pour conserver sa couronne de meilleur jeune de moins de 21 ans du championnat de France. Il sera en concurrence avec deux autres coéquipiers de Paris, à savoir Warren Zaïre-Emery (PSG) et João Neves (PSG), mais aussi avec Valentin Barco (Strasbourg) et Ayyoub Bouaddi (LOSC).
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100% d acoord

Rayo Vallecano - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

c est une blague lyonnaise ou bien? sans deconner?

Deux ailiers de l’OL font leurs valises

Si encore Karabec avait été utilisé a son poste .... au vu du prix du salaire et de ce qu'il pourrait apporter je l'aurais vraiment garder car il a bcp de potentiel

Rayo Vallecano - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

comment peut on encourager une équipe avec autant de tricheurs, simulateurs ( Doukoure, cheewell, doue, Barco, Moreira, et le roi emegha) d'ailleurs emegha il simule un coup au menton alors que c'est lui qui fqit le faute, et tellement il ne sait pas ou il a mal, il sort du terrain en boitant. Que fait panicelli dans ce club ?

Deux ailiers de l’OL font leurs valises

Karabec je suis mitigé, très bon début de saison avec Sulcs puis il à disparu mais il est jeune perso je le garderais avec son petit salaire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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