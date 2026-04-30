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PSG : Hakimi forfait face au Bayern, zéro inquiétude pour Jérôme Rothen

PSG30 avr. , 20:30
parAlexis Rose
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Malgré la nouvelle blessure d’Achraf Hakimi, d’ores et déjà forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich la semaine prochaine, Jérôme Rothen n’est pas du tout inquiet pour le Paris Saint-Germain.
Pour la première fois depuis le début de la saison, Luis Enrique a pu compter sur un effectif au complet pour affronter le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions mardi (5-4). Ce qui ne sera pas le cas la semaine prochaine pour le match retour à l’Allianz Arena, puisque l’entraîneur espagnol devra notamment composer sans Achraf Hakimi, de retour à l'infirmerie pour plusieurs semaines…

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Victime d’une « déchirure au niveau des ischios » de la jambe droite en fin de match face au Bayern, le Marocain de 27 ans ne pourra donc pas aider son club à se qualifier pour une nouvelle finale de C1. Un vrai coup dur pour Luis Enrique, qui perd l’un de ses meilleurs joueurs au pire des moments. Malgré tout, ce forfait d’Hakimi n’est pas si grave que cela pour le PSG, selon les dires de Jérôme Rothen, pour qui Warren Zaïre-Emery fera parfaitement le boulot à Munich mercredi prochain.

« Défensivement, j'ai plus confiance en Zaïre-Emery qu’en Hakimi »

« Hakimi qui n’est pas là, ce n’est pas la première fois de la saison… Il a eu une année compliquée avec cette blessure à la cheville contre le Bayern en novembre. Il a eu du mal à revenir, mais a retrouvé un très bon niveau, il a fait un très bon match contre Munich mardi, comme face à Liverpool et Chelsea aux tours précédents. C’est un élément important du dispositif de Luis Enrique, mais vu qu’il a été pas mal absent cette saison, Zaïre-Emery s’est relancé. Dans son rôle de latéral droit, il a été rayonnant, il aime le duel donc c’est un bon défenseur, et il est intelligent.
Donc ce n’est pas grave de revoir Zaïre-Emery en arrière droit, d’autant plus quand tu vois la stratégie du Bayern, qui va devoir marquer des buts. Ils vont harceler la défense du PSG. Et défensivement, j'ai plus confiance en Zaïre-Emery qu’en Hakimi, qui est un super contre-attaquant. Mais pour défendre en un-contre-un, je pense que Zaïre-Emery est supérieur à Hakimi. Donc son absence n’est pas problématique, vu que Zaïre-Emery est là, et que Ruiz fera le travail au milieu en étant bien frais », a lancé, dans l’émission Rothen s'enflamme, le consultant de RMC, qui estime donc que l’international français sera plus utile au PSG qu’Hakimi l’aurait été face à une équipe aussi forte offensivement que le Bayern.
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je sais que ça va pas forcément plaire mais Pierre Sage mérite le titre de coach.

PSG : Hakimi forfait face au Bayern, zéro inquiétude pour Jérôme Rothen

De toute façon il est cramé et c’est vrai que défensivement c’est pas ça

Le PSG a-t-il un problème avec ses ramasseurs de balle ?

non c'est contre l'esprit du sport

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