OM : Après le clash, Abdelli continue de se rebeller

je sais que ça va pas forcément plaire mais Pierre Sage mérite le titre de coach.
De toute façon il est cramé et c’est vrai que défensivement c’est pas ça
non c'est contre l'esprit du sport
Lamentable, ça doit pas arriver, surtout après Chelsea
Gogogo Strasbourg !!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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L'échange en détails entre Himad Abdelli et Habib Beye : 🥶 - Beye : "Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné." - Abdelli : "Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père." - Beye : "Je parle pour tout le monde, pas que pour toi." - Abdelli : "Je m'en bats