OM : Après le clash, Abdelli continue de se rebeller

En froid avec son entraîneur Habib Beye, Himad Abdelli ne compte pas jeter l’éponge. Le milieu de terrain n’envisage pas de quitter l’Olympique de Marseille cet été, soit quelques mois après son arrivée en provenance d’Angers.

Pour Himad Abdelli, le rêve a viré au cauchemar. L’amoureux de l’Olympique de Marseille avait poussé pour rejoindre son club de cœur cet hiver. Mais rien ne s’est passé comme prévu depuis son arrivée. Sous ses nouvelles couleurs, le milieu de terrain n’a débuté que deux matchs toutes compétitions confondues. Preuve que l’ancien joueur d’Angers ne répond pas aux attentes lorsqu’il est aligné.

Sa nonchalance, masquée par sa supériorité technique au SCO, ne passe absolument pas au Vélodrome. En témoigne sa perte de balle à l’origine du penalty et du match nul concédés face à Nice (1-1) dimanche dernier. De quoi provoquer la colère d’Habib Beye qui l’a pointé du doigt en conférence de presse, et surtout dans le vestiaire où un clash a éclaté. « Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père », a répondu Himad Abdelli, loin d’être calmé quand son coach lui a précisé que ses reproches s’adressaient à tout le monde. « Je m'en bats les couilles », a osé la recrue hivernale.

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Ça sent clairement la rupture entre les deux hommes. Dans ces conditions, le milieu de 26 ans aurait pu charger son agent de lui trouver une porte de sortie. Mais ce n’est pas le scénario qui se dessine. La Provence affirme qu’Himad Abdelli a plutôt exclu l’idée d’un départ cet été. Le Marseillais espère inverser la tendance sur le terrain et se faire plus discret que ces derniers jours. Il faut dire que le Fennec s’est engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2030. Et si l’échec dans la course au top 4 de Ligue 1 se confirme, Habib Beye ne sera sans doute plus aux commandes de l’effectif la saison prochaine.