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Rayo Vallecano - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa Conference League30 avr. , 19:54
parAlexis Rose
2
Demi-finale aller de la Conférence League :
La compo du Rayo Vallecano : Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Valentin, Unai López - Akhomach, Isi Palazón, De Frutos - Alemao.
La compo de Strasbourg : Penders - Ouattara, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - Doukouré, El Mourabet - Diego Moreira, Enciso, Godo - Emegha.

Europa Conference League

30 avril 2026 à 21:00
Rayo Vallecano
21:00
Strasbourg
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je sais que ça va pas forcément plaire mais Pierre Sage mérite le titre de coach.

PSG : Hakimi forfait face au Bayern, zéro inquiétude pour Jérôme Rothen

De toute façon il est cramé et c’est vrai que défensivement c’est pas ça

Le PSG a-t-il un problème avec ses ramasseurs de balle ?

non c'est contre l'esprit du sport

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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