Rayo Vallecano - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Demi-finale aller de la Conférence League :

La compo du Rayo Vallecano : Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Valentin, Unai López - Akhomach, Isi Palazón, De Frutos - Alemao.

La compo de Strasbourg : Penders - Ouattara, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - Doukouré, El Mourabet - Diego Moreira, Enciso, Godo - Emegha.