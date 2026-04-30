Deux ailiers de l’OL font leurs valises

En début de saison, l'Olympique Lyonnais a tenté de nombreux coups au mercato. Deux d'entre eux n'ont pas été payants, et la sanction est tombée.

Le mercato estival a globalement été une énorme satisfaction. Mais comme dans tout recrutement, tout ne peut pas être parfait. La preuve, deux joueurs ont beaucoup déçu et vont repartir dès cet été. En effet, cela tombe plutôt bien pour l’OL , ce sont deux éléments sur lesquels le club rhodanien n’avait pas beaucoup misé. Il y a tout d’abord Rachid Ghezzal, qui était arrivé pour donner un coup de main à son club formateur, devant l’accumulation des blessures à son poste.

S’il a retrouvé un peu de temps de jeu ces dernières semaines, l’Algérien a tout de même traversé la saison de manière très discrète, se contentant de très rares apparitions. Son comportement a toutefois été très apprécié, lui qui n’a jamais dit un mot plus haut que l’autre, et s’est donné à fond aux entrainements pour essayer de faire changer d’avis Paulo Fonseca. Son contrat court se terminant en juin, il sera invité à se trouver un nouveau club.

Et selon L’Equipe, dans une situation pourtant légèrement différente, ce sera la même chose pour Adam Karabec. Le Tchèque avait débuté la saison de manière convaincante dans la foulée de son arrivé en prêt du Sparta Prague. Avec sa finesse technique, le joueur de 22 ans avait marqué les esprits avec un but au mois d’août contre Metz et deux passes décisives contre Salzbourg en Europa League. Mais ensuite, il a progressivement disparu de la circulation malgré de nombreuses absences en attaque. Les dirigeants lyonnais ne sont pas convaincus par ses services et vont le renvoyer vers Prague. Cela leur coûtera 300.000 euros de prêt payant, et l’option d’achat du prêt à hauteur de 3,5 millions d’euros ne sera donc pas levée.

Deux joueurs sur le départ donc, même si ce n’était clairement pas eux qui faisaient gonfler la masse salariale de l’OL cette saison. Mais les supporters, qui n’auront rien à leur reprocher sur le plan du comportement, auront bien compris qu’il n’était pas possible de continuer avec eux la saison prochaine étant donné leur niveau de jeu trop juste pour le club rhodanien.