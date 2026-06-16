OL : Ce transfert qui fait rêver l'Espagne

Suivi de très près par Benfica et Flamengo, Abner Vinicius pourrait quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines. Le cas échéant, son transfert permettra à son ancien club, le Real Bétis, de récupérer une belle somme d'argent.

Dans le besoin de vendre avant le 30 juin prochain pour se donner de l'air auprès de la DNCG, l' Olympique Lyonnais a passé son effectif en revue pour savoir quels joueurs pousser vers la sortie en priorité. Le premier qui devrait faire les frais de ces mesures est indéniablement Afonso Moreira, alors que les Gones ont reçu une offre considérable de 32 millions d'euros.

Toutefois, l'ailier gauche portugais ne devrait pas être le seul à quitter le club puisque Abner Vinicius est également sur le départ. Aux dernières nouvelles venues du Portugal, Benfica suit de près l'évolution de sa situation. L'hypothèse d'une vente ferait en tout cas les affaires… du Real Bétis.

Abner Vinicius va rapporter gros à son ancien club

En juillet 2024, Abner Vinicius était recruté par l'Olympique Lyonnais en provenance du club andalou contre la modique somme de 8 millions d'euros… plus 20% sur une future revente. La direction du Real Bétis a bien flairé le coup puisque selon les dernières informations d'A Bola, le latéral gauche des Gones est suivi de très près par Benfica pour renforcer sa défense. Les Aigles sont au courant que pour le recruter, ils devront lâcher au moins 10 millions d'euros, montant de sa valorisation par la direction sportive lyonnaise, ce qui assure au Real Bétis une rentrée d'argent à hauteur de 2 millions d'euros. De son côté, Flamengo, également très intéressé, est déjà prêt à offrir 8,5ME plus 1,5ME de bonus, en laissant 15% à la revente.

Un bénéfice qui porterait ainsi l'opération à un total de 10 millions d'euros dans les poches de l'écurie espagnole, laquelle a terminé à la 5e place la saison dernière et jouera la prochaine Ligue des champions. Pour l'OL, c'est aussi et surtout 20% du montant du transfert en moins sur les comptes. Mais le club en était évidemment conscient.