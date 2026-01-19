7,5 ME pour cette machine à buts, l'OL a eu du flair

L'OL est sur un petit nuage en ce début d'année 2026, et rien d'autre mieux que la réussite de Pavel Sulc n'illustre cette période positive du club lyonnais.

Qui aurait misé sur Pavel Sulc sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1 à la mi-saison ? Avec 11 réalisations, la Tchèque de l'Olympique Lyonnais est sur un petit nuage. Et ce qui peut faire sourire, c’est son don à être au bon endroit au bon moment, et à marquer avec toutes les parties du corps. De l’arrière de la tête, du genou, du torse ou de la cuisse, tout y passe pour un joueur qui est sur une période de réussite déconcertante. Son match face à Brest l’illustre, à l’image de son but marqué dans un angle très fermé après avoir évité la sortie du gardien. Il aurait même pu inscrire un doublé plein de flair sans que la VAR ne le refuse contre Brest.

Sur son petit nuage, Sulc avouait qu’il aimerait bien que sa série de buts continue éternellement. « J’aimerais ne jamais m’arrêter de marquer. Ce stade est très important pour moi. Être 4ᵉ, c’est une très bonne chose. Il est important d’être en haut du classement et je pense que nous le méritons. L’équipe a réalisé un bon match dans l’ensemble », a livré le Tchèque, qui se complait dans ce rôle d’attaquant hybride capable de s’adapter aux joueurs autour de lui.

Ses buts risquent de devenir aussi célèbres que sa célébration où il se titille le nez pour montrer qu’il a toujours le flair d’être présent au bon endroit sur les actions, ce qui a le don de faire rire ses coéquipiers. Depuis le début de la saison, Pavel Sulc est impliqué dans 17 buts de l’OL. Pas mal pour un joueur recruté 7,5 ME en provenance de Plzen cet été, et que pas grand monde ne connaissait en France avant cela.



