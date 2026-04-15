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OL : Ce Lyonnais est mis de côté, on sait pourquoi

OL15 avr. , 14:30
parNathan Hanini
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Prêté par l’Olympique Lyonnais du côté du Royal Antwerp, Mahamadou Diawara vit une deuxième partie de saison très compliquée. Le jeune milieu de terrain de 21 ans ne va pas s’éterniser dans le plat pays, ni dans la capitale des Gaules.
Titulaire sur la première partie de saison du côté d’Antwerp, Mahamadou Diawara a complètement disparu des radars depuis le mois de décembre. Sa dernière apparition avec le club belge remonte au 7 décembre dernier lors d’un succès 3-0 contre Genk. Depuis, le jeune milieu de terrain alterne entre présence sur le banc et... en tribunes. Une situation compliquée pour le joueur prêté par l’Olympique Lyonnais qui va de pair avec la décision du club belge de ne pas lever l’option d’achat le concernant cet été. Une disparition qui n’est pas expliquée par des soucis de comportement, mais par un changement de politique interne au sein de la formation de Jupiler Pro League.

Une stratégie qui coûte cher à Mahamadou Diawara

Après un début de saison moribond, le Royal Antwerp décide de se séparer de son entraîneur, Stef Wils. Lors de l’arrivée du nouveau technicien, Joseph Oosting, le club met l’accent sur les jeunes joueurs rapporte Sky Sports. Le média sportif explique que les joueurs prêtés au club sont mis de côté. Même constat pour le jeune Isaac Babadi, prêté par le PSV Eindhoven qui voit son temps de jeu diminué drastiquement.
Pour Mahamadou Diawara, désormais, il faudra rebondir loin d’Anvers. Le club belge ne lèvera pas l’option d’achat et le milieu de 21 ans reviendra du côté de l’OL. Mais le club rhodanien ne compte pas sur lui et son prix est fixé à 1,5 million d’euros. Pour rappel, l’international U19 français a été prêté au Havre la saison dernière. Après un maintien acquis à la dernière minute de la dernière journée avec le club doyen, Mahamadou Diawara était reparti à Lyon.

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52291649583820
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