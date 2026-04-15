OL : Lyon puni avant d'aller à Paris

Une montagne attend l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Les Gones doivent défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour un match capital dans la course au podium. Un rendez-vous qui se fera sans les supporters rhodaniens.

Dans un calendrier très difficile, c'est le match pointé du doigt par les supporters de l' OL . Pour la 30e journée de Ligue 1, Lyon sera dans la capitale pour défier le Paris Saint-Germain dimanche soir. Le leader du championnat ressemble à un obstacle quasi insurmontable pour les Gones, en difficulté ces derniers temps. Les hommes de Paulo Fonseca auront pourtant besoin de faire un résultat pour suivre le rythme de leurs concurrents directs : Lille, Marseille, Rennes et Monaco.

Les Lyonnais bannis de Paris

Une tâche d'autant plus difficile que les Gones ne bénéficieront pas de soutien populaire au Parc. En effet, un arrêté a été pris par le préfet de Police de Paris et par celui des Hauts-de-Seine. Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont interdits de déplacement à Paris. De dimanche 17 heures au lendemain lundi 1h du matin, ils ne pourront pas accéder à une zone comprenant le stade du PSG et la commune de Boulogne-Billancourt.

C'est loin d'être surprenant puisque les supporters parisiens avaient subi pareille mésaventure au match aller. Pour justifier cette décision, les pouvoirs publics se basent sur une longue liste d'altercations entre les fans des deux clubs ces dernières années. Le point d'orgue a évidemment été les violents affrontements sur l'autoroute A1 en marge de la finale de coupe de France 2024 à Lille. Un bus avait notamment été incendié à un péage. De quoi pousser les autorités à la plus grande fermeté possible pour les PSG-OL, au grand dam des spectateurs innocents bien entendu.