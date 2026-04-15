Bitshiabu

OL : Castello Lukeba gêne le mercato lyonnais

OL15 avr. , 22:30
parEric Bethsy
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Déjà convoité cet hiver, El Chadaille Bitshiabu reste annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. La piste s’annonce difficile puisque le défenseur central du RB Leipzig pourrait bénéficier d’un nouveau statut la saison prochaine.
Ça se confirme, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait une croix sur El Chadaille Bitshiabu. Le nom du Français réapparait dans l’actualité des Gones après l’épisode du mercato hivernal. En janvier dernier, le club rhodanien avait tenté d’obtenir le prêt du défenseur central du RB Leipzig. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’était pas contre. Mais ses supérieurs s’étaient opposés à son départ à un moment où le jeune talent retrouvait du temps de jeu. Malheureusement pour lui, cette bonne période n’a pas duré.

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Avant son match disputé en intégralité contre le Borussia Mönchengladbach (1-0) samedi dernier, El Chadaille Bitshiabu n’avait joué aucune des huit rencontres précédentes en Bundesliga. Au-delà de son rendement sur le terrain, le roc de 20 ans est pointé du doigt pour son comportement en interne. Ses retards ont agacé, tout comme le manque de concentration à l’entraînement dénoncé par son entraîneur Ole Werner. L’Olympique Lyonnais voit donc une réelle ouverture afin d’obtenir son prêt cet été. Mais un paramètre risque de poser problème.
En concurrence avec l’ex-titi parisien, Castello Lukeba ne cache pas ses envies d’ailleurs. Le défenseur central formé à l’Olympique Lyonnais veut quitter le RB Leipzig pour un club plus ambitieux. Malgré son contrat jusqu’en 2029, l’international tricolore sera difficile à retenir. Et comme le souligne le quotidien allemand Bild, son départ laisserait une place disponible dans la charnière centrale, soit une occasion de jouer régulièrement pour El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier a d’ailleurs obtenu un aperçu de cette opportunité puisque sa récente titularisation, avec une bonne performance à la clé, est liée à la blessure de Castello Lukeba. Un rebondissement défavorable à l’Olympique Lyonnais.
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