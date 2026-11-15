OL : Carlos Vicens sort un atout spécial de sa manche

Carlos Vicens ne manquera pas de travail avec l'OL dans les prochaines semaines. L'entraîneur espagnol veut être à la hauteur des attentes et gardera un œil attentif sur les jeunes joueurs rhodaniens.

L' OL a misé sur Carlos Vicens pour prendre la succession de Paulo Fonseca. L'ancien entraîneur de Braga veut prouver ses qualités aux observateurs du football français et aux supporters lyonnais. La concurrence est féroce en Ligue 1 comme en Ligue Europa, mais un coup sera à jouer. Cela dépendra notamment des futurs choix de Vicens, qui dispose de quelques jours devant lui pendant cette trêve internationale pour prendre ses marques à l'Olympique Lyonnais. Il a notamment déjà eu le temps d'apprécier le talent de certains jeunes joueurs de l'OL, qui pourraient prochainement avoir une belle carte à jouer.

Vicens remettra la jeunesse à l'honneur

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, Carlos Vicens a en effet pour objectif de développer au maximum les jeunes joueurs rhodaniens. Alors que les finances lyonnaises sont toujours dans le rouge, l'Espagnol compte s'appuyer sur le talent issu du centre de formation de l'OL. À 43 ans, Carlos Vicens est devenu le plus jeune entraîneur à prendre les commandes de Lyon depuis Paul Le Guen. Il veut mettre sa vision du football au service des Gones, après avoir déjà contribué au développement de jeunes talents lors de son passage à Manchester City, où il était l'adjoint de Pep Guardiola.

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La confiance envers Vicens est donc totale, avec un projet de jeu validé par Mathieu Louis-Jean. Lors de la reprise de la Ligue 1, les Lyonnais se déplaceront sur la pelouse du LOSC. L'occasion de voir Vicens pour la première fois sur le banc rhodanien. En plus de découvrir la méthode de l'Espagnol, l'OL devra aller chercher un résultat positif après sa défaite à Brest juste avant la trêve.