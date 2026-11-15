Aller au contenu
OL : Carlos Vicens sort un atout spécial de sa manche
Vicens

OL : Carlos Vicens sort un atout spécial de sa manche

OL
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Carlos Vicens ne manquera pas de travail avec l'OL dans les prochaines semaines. L'entraîneur espagnol veut être à la hauteur des attentes et gardera un œil attentif sur les jeunes joueurs rhodaniens.
L'OL a misé sur Carlos Vicens pour prendre la succession de Paulo Fonseca. L'ancien entraîneur de Braga veut prouver ses qualités aux observateurs du football français et aux supporters lyonnais. La concurrence est féroce en Ligue 1 comme en Ligue Europa, mais un coup sera à jouer. Cela dépendra notamment des futurs choix de Vicens, qui dispose de quelques jours devant lui pendant cette trêve internationale pour prendre ses marques à l'Olympique Lyonnais. Il a notamment déjà eu le temps d'apprécier le talent de certains jeunes joueurs de l'OL, qui pourraient prochainement avoir une belle carte à jouer.

Vicens remettra la jeunesse à l'honneur 

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, Carlos Vicens a en effet pour objectif de développer au maximum les jeunes joueurs rhodaniens. Alors que les finances lyonnaises sont toujours dans le rouge, l'Espagnol compte s'appuyer sur le talent issu du centre de formation de l'OL. À 43 ans, Carlos Vicens est devenu le plus jeune entraîneur à prendre les commandes de Lyon depuis Paul Le Guen. Il veut mettre sa vision du football au service des Gones, après avoir déjà contribué au développement de jeunes talents lors de son passage à Manchester City, où il était l'adjoint de Pep Guardiola.

Lire aussi

OL : Une trêve pleine de bonnes nouvellesOL : Une trêve pleine de bonnes nouvelles
La confiance envers Vicens est donc totale, avec un projet de jeu validé par Mathieu Louis-Jean. Lors de la reprise de la Ligue 1, les Lyonnais se déplaceront sur la pelouse du LOSC. L'occasion de voir Vicens pour la première fois sur le banc rhodanien. En plus de découvrir la méthode de l'Espagnol, l'OL devra aller chercher un résultat positif après sa défaite à Brest juste avant la trêve.
Articles Recommandés
Edf Desire Doue Blesse A La Cuisse
Equipe de France

EdF : Désiré Doué blessé à la cuisse

Cdf Le Tirage Complet Du 8e Tour Avec Un Derby Pour Lasse
Coupe de France

CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE

Mercato Saliba A Deja Trouve Son Futur Club Cest Du Lourd
Mercato

Mercato : Saliba a déjà trouvé son futur club, c'est du lourd

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 15 novembre

Fil Info

EdF : Désiré Doué blessé à la cuisse
CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE
Mercato : Saliba a déjà trouvé son futur club, c'est du lourd
LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 15 novembre
Espagne - Angleterre : les compos (20h45 sur L'Equipe Live)
PSG : Luis Enrique l’a fait sortir du monde des bisounours
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
EdF : Caqueret dévoile le vrai visage de Cherki
CdF : Les résultats complets du 7e tour

Derniers commentaires

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^

OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

Bien sûr qu’elle avait raison

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mon pronostic : France 4 - 1 Turquie (2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Michaël Olise et un but de Rayan Cherky... et 1 but de Arda Güler pour la Turquie).

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mais bien sûr ! 😂😆

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Kumbedi joueur de 2eme division allemande en arrière droit à la place Warren Zaire Emery ?! On verra ce soir, mais c'est un manque de respect envers WZE

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading