OL : Bologne ouvre la porte pour Benjamin Dominguez

Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

Il a fait plusieurs boulettes cette année surtout avec l'Italie. Donnarumma est un bon gardien mais ce n'est pas non plus un gardien infaillible. Il nous fait une phase éliminatoire incroyable mais ça ne doit pas faire oublier que sur les 4 ans il n'a pas été impérial. Il a même été sur le banc en phase de poule sur 1 match l'an dernier (Bayern). Donc oui on doit beaucoup a Donnarumma pour la LDC, mais il n'est pas irremplaçable. Oui chevalier n'est pas encore au niveau et oui Safonov a fait de bons matchs. On fera le bilan en fin de saison