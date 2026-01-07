ICONSPORT_266871_0044
OL : Bologne ouvre la porte pour Benjamin Dominguez

Le club de Bologne hésite concernant l'avenir de Benjamin Dominguez. Désormais, le club italien est finalement prêt à laisser partir le joueur argentin, lequel est cité du côté de Lyon. 
Le quotidien Le Progrès en parle ce mercredi, le nom de Benjamin Dominguez circule bien du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais, ces dernières 48 heures, les médias italiens affirmaient que le club de Bologne n'envisageait pas de laisser partir l'attaquant argentin de 22 ans. Le transfert de Dominguez paraissait illusoire, sauf que désormais les dirigeants des Rossoblu i Veltri auraient finalement accordé un bon de sortie au natif de La Plata. Le Corrierre dello Sport explique que Bologne écoute le marché pour l'Argentin, et si l'OL est cité du côté de la France, c'est surtout à la Fiorentina que Benjamin Dominguez est associé. Relégable en Serie A, le club de Florence va se renforcer pour éviter la catastrophe, et nos confrères italiens expliquent que la Viola hésite entre Benjamin Dominguez et Jérémie Boga.

L'OL toujours actif dans le dossier Benjamin Dominguez

En début de semaine, il se disait que l'agent de Benjamin Dominguez tentait de proposer ce dernier à plusieurs clubs, dont l'OL et l'OM, mais c'est réellement du côté de Lyon que le dossier est le plus chaud concernant la Ligue 1. Selon le Corrierre dello Sport, pour laisser partir son ailier argentin, Bologne réclame entre 10 et 12 millions d'euros afin de réinvestir dans la signature d'un renfort. A trois semaines de la fin du mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais n'a de son côté aucune urgence dans une possible opération avec Bologne, mais si Paulo Fonseca a concrètement validé cette piste en Italie, l'OL n'a aucun intérêt à faire traîner les choses s'agissant d'un joueur capable d'apporter un accent sud-américain encore plus efficace à Lyon après la signature d'Endrick. Reste à savoir si investir autant d'argent sur Benjamin Dominguez, dont le temps de jeu est très faible avec son club (310 minutes et une seule passe décisive à son compteur), a un réel intérêt.
B. Domínguez

B. Domínguez

ArgentinaArgentine Âge 22 Attaquant

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Loading