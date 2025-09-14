OL : Le sacrifice de Mikautadze, ils n'y croient pas une seconde

Tweet not found
Quand on voit Karabek en pointe et Merah sur un côté, on voit vraiment les manques du mercato et à quel point la saison pourra être compliquée en attendant des recrues ou des retours de blessures (Nuamah, Mangala)
sisi c'est bien lui, le castrofiore haha
Ce n est pas l abruti de la Castafiore ( oups Imperatore)
On l appelle Red69 donc a toi de reflechir POUR UNE FOIS
Une bonne prépa et les muscles bien reposés diminuent grandement les risques de blessure notamment lors des chocs violents, contrairement à la fatigue mentale et physique d'une saison marathon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
