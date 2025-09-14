ICONSPORT_268698_0221

OL : Le sacrifice de Mikautadze, ils n'y croient pas une seconde

OL14 sept. , 18:30
parNathan Hanini
Dans les dernières heures du mercato, Georges Mikautadze a dû quitter l’Olympique Lyonnais. Dans une logique d’obligation de faire rentrer de l’argent, le club rhodanien s’est séparé de son attaquant pour plus de 30 millions d’euros. Récemment, le Géorgien a expliqué s’être sacrifié pour sauver son club. Une déclaration qui peut paraître maladroite pour certains.  
Georges Mikautadze a profité de la quatrième journée de Liga pour faire ses débuts avec son nouveau club. Le Géorgien, titulaire, n’a pas pu empêcher la défaite du sous-marin jaune 2-0 face à l’Atletico Madrid. Débarqué en fin de mercato pour plus de 30 millions d’euros, l’ancien messin quitte l’Olympique Lyonnais avec certains regrets. L’attaquant de 24 ans n’a pas tout accompli selon lui au sein du septuple champion de France. Dans le cadre d’une interview pour Canal +, l’ancien Gone explique s’être en quelque sorte sacrifié pour son club.

Georges Mikautadze en fait-il trop ?

Certains observateurs estiment que la déclaration de l’attaquant du club espagnol est maladroite envers son nouveau club. Pour rappel, dans le Canal Football Club, Georges Mikautadze explique : « Il restait, on va dire, 4 ou 5 jours de mercato. On sait qu’il y avait une vente qui devait se faire, donc j’ai eu une cette opportunité avec Villarreal. » Il poursuit. « C’est comme ça que ça s’est passé, et assez rapidement. Donc ouais, on peut dire que je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime, » conclut-il. Certains observateurs pensent que le Géorgien en fait un peu trop. Georges Mikautadze rejoint Villarreal dans un championnat compétitif. De plus l’ancien lyonnais va disputer la Ligue des champions avec le Sous-Marin jaune. La première journée aura lieu contre Tottenham ce mardi. Pour rappel, le club espagnol a déboursé plus de 36 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. Pas sûr que cette déclaration plaise aux supporters de Villarreal. 
