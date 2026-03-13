OL : Benzema, Cherki, Lacazette… Himbert vise les légendes

Dans la foulée de la signature de son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais, Rémi Himbert a affiché de grandes ambitions pour la suite de sa carrière chez les Gones.

Il y a des jeunes talents qui signent un contrat pro sans jamais répondre aux attentes placées en eux, et il y a aussi des jeunes qui réussissent chez les grands avant de signer pro. Rémi Himbert fait clairement partie de la deuxième catégorie de joueurs. En effet, l’attaquant de 18 ans a lui-même été chercher son contrat pro en réalisant de belles performances sous le maillot de l’ OL . Lancé dans le grand bain par Paulo Fonseca cette saison, l’attaquant du centre de formation a déjà marqué trois buts, dont un contre l’OM au Vélodrome en L1 et un autre face à Lens en Coupe de France.

Grâce à ses belles performances, Himbert a donc décroché son premier contrat professionnel. Cette semaine, le Gone a effectivement paraphé un bail jusqu’en 2028 avec son club formateur. Sa blessure contre le Celta Vigo ce jeudi soir sera à suivre. Si le plus dur commence maintenant pour le jeune lyonnais, sachant qu’il va devoir confirmer son statut pro en continuant à gratter du temps de jeu sur le front de l’attaque des Gones, Himbert a en tout cas de grands objectifs pour la suite de sa carrière à l’OL.

« Je veux écrire la plus belle page possible à l’OL »

« La suite ? C’est un avenir à l’OL. Je me suis engagé avec l’OL pour le futur, jusqu’en 2028. Pour moi, c’était le bon choix. J’avais envie de continuer ici. Je veux écrire la plus belle page possible à l’OL. Je me fixe des objectifs très lointains. J’avance étape par étape. Et j’essaie de ne pas griller les étapes et de rester vraiment concentré.

Mes modèles ? Des joueurs comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou Karim Benzema. Ce que j’aime bien dans leurs parcours, c’est que ce sont des joueurs qui sont sortis du centre de formation et qui sont restés un certain moment à l’OL et qui ont confirmé. Moi, c’est ça que j’ai envie de faire. C’est de prendre mon temps, de réussir dans mon club formateur parce que c’est un objectif. C’est un rêve de pouvoir réussir dans son club formateur. C’est sûr que j’aimerais avoir une carrière comme eux en remportant de nombreux trophées comme Karim Benzema. Pour l’instant, je me projette à l’OL, je reste concentré sur l’OL et je m’inspire d’eux », a lancé Himbert, sur OL TV, qui rêve donc d’entrer dans l’histoire de Lyon en remportant un trophée, ce que l’OL n’a plus fait depuis 2012… Et pourquoi pas dès cette année avec l’Europa League ?