OL : Endrick, si fort et si agaçant

OL12 mars , 23:06
parGuillaume Conte
Endrick a énormément tenté ce jeudi soir, et il a été finalement celui qui a permis à l'OL de revenir au score contre le Celta Vigo. Son style a de quoi faire réagir, mais cela finit par payer.
L’OL est allé chercher un précieux match nul à Vigo ce jeudi soir, mais que ce fut compliqué. Dominateurs de bout en bout, y compris quand les Espagnols étaient encore à 11, les Lyonnais n’ont que trop rarement trouvé la façon de contourner la défense galicienne. Endrick a touché un nombre incalculable de ballons, mais le Brésilien a souvent tenté sa chance sur des frappes. Beaucoup ont été contrées, ce qui avait le don de tendre les observateurs. Parfois, le gardien adverse s’est interposé, mais le joueur prêté par le Real Madrid n’a jamais arrêté de demander le ballon.
Et finalement, sur une frappe un peu écrasée, il a trouvé la faille grâce à une boulette du gardien de Vigo. Même s’il n’est pas encore certain que ce soit lui le buteur lyonnais sur ce match vue la scène confuse, Endrick a de nouveau été décisif et cela permet d’effacer aussi sa façon de jouer, pas toujours très collective. Même quand Adam Karabec est entré pour jouer à droite, le Brésilien n’a pas lâché ce côté droit qu’il affectionne particulièrement, quitte à créer un embouteillage qui ne le dérange pas. Tant qu’il a le ballon entre les pieds.

ICONSPORT_275811_0131
Derniers commentaires

EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo

On s'en branle du championnat espingouin ici c'est coupes d'Europe, celles où t'es pas invité tocard 🐐🐐🤣🤣

EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo

Tu fermes ta gueule toi, suceur de l'olympitre des merveilles ....les soirs de coupes d'europe, t'es pas invité tocard 🤣🤣🐐🐐

OL : 20 secondes et une blessure, la terrible soirée de Rémi Himbert

C'est toi qui en fait trop le cassos...

EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo

Faire un Nul en supériorité Numérique c’est Jamais un bon Résultat on verra qui aura au Retour car cette équipes c’est beaucoup trop Juste surtout Offensivement pour espérer un résultat

OL : 20 secondes et une blessure, la terrible soirée de Rémi Himbert

Mais que tu es idiot. À un tel point que ça en est triste. Tu dois vraiment avoir une vie remplie d'échecs sociaux pour être aussi aigri et méchant. Pauvre type.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

