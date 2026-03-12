OL : Endrick, si fort et si agaçant

Endrick a énormément tenté ce jeudi soir, et il a été finalement celui qui a permis à l'OL de revenir au score contre le Celta Vigo. Son style a de quoi faire réagir, mais cela finit par payer.

L’OL est allé chercher un précieux match nul à Vigo ce jeudi soir, mais que ce fut compliqué. Dominateurs de bout en bout, y compris quand les Espagnols étaient encore à 11, les Lyonnais n’ont que trop rarement trouvé la façon de contourner la défense galicienne. Endrick a touché un nombre incalculable de ballons, mais le Brésilien a souvent tenté sa chance sur des frappes. Beaucoup ont été contrées, ce qui avait le don de tendre les observateurs. Parfois, le gardien adverse s’est interposé, mais le joueur prêté par le Real Madrid n’a jamais arrêté de demander le ballon.

Et finalement, sur une frappe un peu écrasée, il a trouvé la faille grâce à une boulette du gardien de Vigo. Même s’il n’est pas encore certain que ce soit lui le buteur lyonnais sur ce match vue la scène confuse, Endrick a de nouveau été décisif et cela permet d’effacer aussi sa façon de jouer, pas toujours très collective. Même quand Adam Karabec est entré pour jouer à droite, le Brésilien n’a pas lâché ce côté droit qu’il affectionne particulièrement, quitte à créer un embouteillage qui ne le dérange pas. Tant qu’il a le ballon entre les pieds.



