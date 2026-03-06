OL : Himbert déjà comparé à Rayan Cherki !

Malgré l’élimination en quart de finale de la Coupe de France, le jeune Rémi Himbert a laissé une nouvelle belle impression après une entrée décisive contre le RC Lens. Après un but face à l’OM dimanche dernier, le jeune Lyonnais a offert une passe décisive à Yaremchuk avant d’inscrire le but de l’égalisation.

Dans l’ombre de l’élimination, tout n’est pas à jeter du côté de l’ Olympique Lyonnais . Menés 2-0 face au RC Lens, les hommes de Paulo Fonseca ont réussi à arracher une séance de tirs au but dans les ultimes secondes. Une nouvelle entrée décisive de Rémi Himbert a permis de raviver la flamme du côté du septuple champion de France. Le jeune attaquant de 18 ans compte déjà trois buts et une passe décisive en neuf apparitions toutes compétitions confondues. Jeudi soir, le natif de Saint-Avold a frappé fort. Quelques jours après son but au Vélodrome, Himbert a délivré une passe décisive à Yaremchuk avant d’égaliser dans les ultimes secondes. Et déjà cela s'enflamme autour de la pépite de l'OL.

Le phénomène Rémi Himbert

Selon Opta, il est par ailleurs devenu à 18 ans et 5 jours, le deuxième plus jeune joueur à marquer et offrir une passe décisive lors d'un même match pour Lyon sur les 10 dernières années, derrière Rayan Cherki. Des statistiques de précocité qui mettent en lumière une formation lyonnaise qui doit se retrouver après les années Textor. Mais la hype Rémi Himbert dépasse les frontières de l’hexagone, et pas uniquement en raison de sa célébration culottée et qui s'inspire de celle de Memphis Depay.

En Espagne, la presse s’enflamme déjà pour l’attaquant de 18 ans. Le correspondant du média AS, Andrès Onrubia Ramos est fan du jeune lyonnais : « Tôt ou tard, ce garçon sera titulaire. C'est un talent exceptionnel, » écrit-il notamment sur X (anciennement Twitter). Au sein d’un effectif réduit, Rémi Himbert saisit chaque opportunité offerte par Paulo Fonseca. Avec les blessures récentes d’Afonso Moreira et de Pavel Sulc, le jeune Rémi Himbert a une carte énorme à jouer. Et certains pensent même qu'il pourrait rapidement prétendre à une place en équipe de France.

Himbert épate le vestiaire

Dans le vestiaire lyonnais, plus personne n'est réellement surpris par la nouvelle pépite. « Dire qu’il ne me surprend pas serait un peu vous mentir. Il a déjà marqué trois fois avec nous. Là, il rentre, il fait une passe décisive, il y a ce but qui nous emmène aux tirs au but. On le voit, il a plein de talent, un bon état d’esprit aussi. C’est important, il a les pieds sur terre, il travaille beaucoup, il a d’énormes qualités. Il connaît ses qualités et il joue beaucoup avec. Je suis content pour lui. Et il est un peu la note positive de la soirée », a fait remarquer un Corentin Tolisso, qui en a pourtant vu d'autres à l'OL.