ICONSPORT_361060_0264

OL : Himbert déjà comparé à Rayan Cherki !

OL06 mars , 12:20
parNathan Hanini
8
Malgré l’élimination en quart de finale de la Coupe de France, le jeune Rémi Himbert a laissé une nouvelle belle impression après une entrée décisive contre le RC Lens. Après un but face à l’OM dimanche dernier, le jeune Lyonnais a offert une passe décisive à Yaremchuk avant d’inscrire le but de l’égalisation.
Dans l’ombre de l’élimination, tout n’est pas à jeter du côté de l’Olympique Lyonnais. Menés 2-0 face au RC Lens, les hommes de Paulo Fonseca ont réussi à arracher une séance de tirs au but dans les ultimes secondes. Une nouvelle entrée décisive de Rémi Himbert a permis de raviver la flamme du côté du septuple champion de France. Le jeune attaquant de 18 ans compte déjà trois buts et une passe décisive en neuf apparitions toutes compétitions confondues. Jeudi soir, le natif de Saint-Avold a frappé fort. Quelques jours après son but au Vélodrome, Himbert a délivré une passe décisive à Yaremchuk avant d’égaliser dans les ultimes secondes. Et déjà cela s'enflamme autour de la pépite de l'OL.

Le phénomène Rémi Himbert

Selon Opta, il est par ailleurs devenu à 18 ans et 5 jours, le deuxième plus jeune joueur à marquer et offrir une passe décisive lors d'un même match pour Lyon sur les 10 dernières années, derrière Rayan Cherki. Des statistiques de précocité qui mettent en lumière une formation lyonnaise qui doit se retrouver après les années Textor. Mais la hype Rémi Himbert dépasse les frontières de l’hexagone, et pas uniquement en raison de sa célébration culottée et qui s'inspire de celle de Memphis Depay.
En Espagne, la presse s’enflamme déjà pour l’attaquant de 18 ans. Le correspondant du média AS, Andrès Onrubia Ramos est fan du jeune lyonnais : « Tôt ou tard, ce garçon sera titulaire. C'est un talent exceptionnel, » écrit-il notamment sur X (anciennement Twitter). Au sein d’un effectif réduit, Rémi Himbert saisit chaque opportunité offerte par Paulo Fonseca. Avec les blessures récentes d’Afonso Moreira et de Pavel Sulc, le jeune Rémi Himbert a une carte énorme à jouer. Et certains pensent même qu'il pourrait rapidement prétendre à une place en équipe de France.

Himbert épate le vestiaire

Dans le vestiaire lyonnais, plus personne n'est réellement surpris par la nouvelle pépite. « Dire qu’il ne me surprend pas serait un peu vous mentir. Il a déjà marqué trois fois avec nous. Là, il rentre, il fait une passe décisive, il y a ce but qui nous emmène aux tirs au but. On le voit, il a plein de talent, un bon état d’esprit aussi. C’est important, il a les pieds sur terre, il travaille beaucoup, il a d’énormes qualités. Il connaît ses qualités et il joue beaucoup avec. Je suis content pour lui. Et il est un peu la note positive de la soirée », a fait remarquer un Corentin Tolisso, qui en a pourtant vu d'autres à l'OL.
8
Articles Recommandés
Frank McCourt ICONSPORT_267501_0425
OM

OM : Les Marseillais massacrent Frank McCourt

ICONSPORT_361060_0373
OL

L'OL cramé ? Il dément cette version

Hojbjerg
OM

L’OM prépare une immense vague de départs

ICONSPORT_360824_0099
Ligue des Champions

Le Real Madrid sanctionné pour racisme

Fil Info

06 mars , 13:40
OM : Les Marseillais massacrent Frank McCourt
06 mars , 13:20
L'OL cramé ? Il dément cette version
06 mars , 13:00
L’OM prépare une immense vague de départs
06 mars , 12:40
Le Real Madrid sanctionné pour racisme
06 mars , 12:40
PSG : Un problème Kvaratskhelia dans le vestiaire ?
06 mars , 12:00
OM : Longoria de retour, l'invraisemblable scénario
06 mars , 11:30
PSG : Une grosse info venue d'Allemagne fait le bonheur de Paris
06 mars , 11:09
Le PSG dévoile son groupe contre Monaco

Derniers commentaires

L'OL cramé ? Il dément cette version

Oui j’aime trop Marseille je l’avoue jamais un club ne m’a autant rire de ma vie et puis c’est vrai que j’ai tort ils sont en pleine bourre en ce moment

L’OM prépare une immense vague de départs

Zahia elle est là et bien la lalala la catin est la

OM : Longoria et Benatia, la raison du clash dévoilée

selon les informations du 10 Sport. j ai arreté là..... meme si je trouve que Tudor a pratiqué le plus beau foot depuis bien longtps a l OM

L’OM prépare une immense vague de départs

Oui zahia t’as raison et vous vous ne vivez pas dans le passé peut être gros rigolo. Qu’est-ce qu’à fait ton club ces 5 dernières années ? T’es le pro des CSC toi c’est abusé les marseillais faudrait qu’ils s’enlèvent la merde qu’ils ont dans les yeux c’est pas possible d’être aussi con

OL : Himbert déjà comparé à Rayan Cherki !

Franchement... il me fait plus penser à Benzema lors de ses débuts qu'à Cherki. Bref... ce n'est pas pour rien si son joueur préféré est Memphis Depay.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading