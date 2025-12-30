ICONSPORT_266871_0044

Benjamin Dominguez, le renfort express de l’OL ?

OL30 déc. , 12:20
parCorentin Facy
0
Très peu utilisé à Bologne depuis le début de la saison, l’ailier argentin Benjamin Dominguez est ciblé par l’OL en vue de ce mercato hivernal.
Après avoir obtenu le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’Olympique Lyonnais n’en a peut-être pas terminé avec son mercato dans le secteur offensif. Et pour cause, même si Malick Fofana et Ernest Nuamah vont revenir fin janvier, le club rhodanien ne serait pas contre l’idée de recruter un ailier supplémentaire pour la seconde partie de la saison. Paulo Fonseca a conscience des limites de certains de ses joueurs dans ce secteur de jeu (Karabec, Sulc, Ghezzal) et a notamment identifié une potentielle recrue en Série A.
Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OL apprécie beaucoup le profil de Benjamin Dominguez, ailier argentin de 22 ans, actuellement en difficulté à Bologne. L’ailier gauche, également capable de jouer sur le côté droit, peine à s’acclimater à la Série A depuis son transfert en provenance du club argentin de Gimnasia pour 4 millions d’euros en août 2024. Rarement titulaire cette saison, Benjamin Dominguez affiche un bilan faiblard avec 0 but et 1 passe décisive en 2025-2026.

L'OL apprécie Benjamin Dominguez 

Cela étant, Paulo Fonseca semble convaincu par le potentiel de l’ailier argentin de poche (1m72) et verrait d’un très bon oeil sa signature à l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mois de janvier. Reste que selon le journaliste turc, la concurrence sera rude pour les Gones dans ce dossier car River Plate en fait son plan B dans le cas où la piste Santino Andino, ciblé en priorité par le club argentin, viendrait à échouer. En Europe, un autre club est intéressé par Benjamin Dominguez, il s’agit de l’AS Roma.

Lire aussi

OL : Ugarte en prêt, Lyon tente le gros coupOL : Ugarte en prêt, Lyon tente le gros coup
Mais le club de la Louve s’est pour l’instant contenté d’observer le joueur et de prendre quelques renseignements, sans pour autant passer concrètement à l’action. Reste maintenant à voir si l’OL transmettra une offre ferme à Bologne dans les semaines à venir pour un éventuel prêt voire un transfert de Benjamin Dominguez, dont l’avenir ne semble en tout cas pas s’écrire à Bologne, où le joueur semble dans une impasse totale.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280563_0059
FC Nantes

Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025

ICONSPORT_280505_0207
ASSE

ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts

ICONSPORT_279597_0179
PSG

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060
OGC Nice

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Fil Info

30 déc. , 17:30
Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025
30 déc. , 17:00
ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts
30 déc. , 16:30
Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG
30 déc. , 16:09
Elye Wahi rejoint Nice, accord total
30 déc. , 15:30
Kylian Mbappé prépare un mercato de fou à Caen
30 déc. , 15:00
OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison
30 déc. , 14:40
Nice : Puel valide l'arrivée d'une star galloise
30 déc. , 14:20
L'ASSE ose défier Milan pour l'après-Stassin
30 déc. , 14:00
Le PSG a payé 65 ME pour « le meilleur attaquant d’Europe »

Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading