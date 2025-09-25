ICONSPORT_271163_0320
Yassin Belkhdim et Martin Satriano

OL : Attention au crash, Lyon en grand danger

OL25 sept. , 12:20
parCorentin Facy
L’OL débute ce jeudi soir sa campagne d’Europa League à l’occasion de son déplacement à Utrecht. Mais l’équipe de Paulo Fonseca est-elle armée pour jouer sur deux tableaux ? Un gros doute existe.
Malgré les doutes qui entouraient son mercato et la qualité de son effectif, l’Olympique Lyonnais a démarré la saison sur les chapeaux de roue. L’équipe de Paulo Fonseca a gagné quatre matchs sur cinq en Ligue 1 et affiche un niveau de jeu plus que satisfaisant. De quoi aborder sa campagne européenne, qui débute ce jeudi soir, avec optimisme. Les coéquipiers de Corentin Tolisso -suspendu- affrontent Utrecht aux Pays-Bas pour démarrer leur saison 2025-2026 de Ligue Europa. Mais alors que les matchs vont s’enchaîner tous les trois à quatre jours désormais, une question cruciale se pose. L’OL est-il outillé pour jouer sur les deux tableaux ?
Pour Eurosport, il y a sérieusement de quoi en douter. « Devant, avec le seul Martin Satriano comme avant-centre, contre Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, difficile d’espérer être performant sur deux tableaux simultanément » écrit le média, avant de poursuivre avec de gros points d’interrogation. « La cure d’amaigrissement imposée au club cet été risque de faire une victime principale : la Coupe d’Europe. En Ligue 1, tant que les pépins épargnent l’OL, l’équipe peut viser le premier tiers du classement. La Ligue Europa peut, face au manque de profondeur de l’effectif, devenir une vraie menace » juge notre confrère Martin Mosnier.

Europa League

25 septembre 2025 à 21:00
FC Utrecht
21:00
Olympique Lyonnais
Ce dernier pointe par exemple du doigt le manque de solution au poste de défenseur central mais aussi de latéral droit et le niveau très limité des remplaçants, en atteste le retour en catastrophe de Rachid Ghezzal début septembre. Du côté des dirigeants ainsi que des supporters lyonnais, on souhaite néanmoins se donner les chances de rêver en Europa League alors que la coupe d’Europe est dans l’ADN du club rhodanien. Reste à voir comment Paulo Fonseca gèrera son groupe avec deux matchs par semaine. L’entraîneur portugais l’a annoncé, il effectuera au moins trois changements dans son onze de départ ce jeudi à Utrecht. La question est de savoir si cela affaiblira trop son équipe ou pas pour ramener un résultat des Pays-Bas.
Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Le soit disant Lyonnais, je te remercie d avoir regardé OM-PSG mais ta rage du club ainsi que ton complexe face aux Marseilllais ne doit pas te faire inventer des expulsions comme pour Hojbjerg La seule expulsion doit etre pour Ramos

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

tu as pas raler quand ils ont pas montrer le revelateur du but de lyon avec le hors jeu de fofana ou weah le couvre peut etre

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Son club a gagné et il ne parle que d'une seule chose...le PSG 😆 #passionpsg

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

monsieur les oeuillere oui normal vu que hojbjerg ne l'a pas ete aussi. dans le cas contraire il aurais du prendre jaune aussi

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

J ai bien revu le match est 5 jaunes + 1 rouge pour rien pour vous est un scandale Sans meme parler de la chaîne du Qatar qui n ont pas montré en gros plan qui remet le ballon a Pavard pour le but refusé ainsi que le révélateur pour le HJ de Aubameyang quand il se fait pousser dans la surface Encore une mascarade arbitrale et je comprend tout a fait De Zerbi d avoir pete un câble meme si il s excuse apres ( pour la forme )

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

