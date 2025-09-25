OL : Attention au crash, Lyon en grand danger

L’OL débute ce jeudi soir sa campagne d’Europa League à l’occasion de son déplacement à Utrecht. Mais l’équipe de Paulo Fonseca est-elle armée pour jouer sur deux tableaux ? Un gros doute existe.

Malgré les doutes qui entouraient son mercato et la qualité de son effectif, l’Olympique Lyonnais a démarré la saison sur les chapeaux de roue. L’équipe de Paulo Fonseca a gagné quatre matchs sur cinq en Ligue 1 et affiche un niveau de jeu plus que satisfaisant. De quoi aborder sa campagne européenne, qui débute ce jeudi soir, avec optimisme. Les coéquipiers de Corentin Tolisso -suspendu- affrontent Utrecht aux Pays-Bas pour démarrer leur saison 2025-2026 de Ligue Europa. Mais alors que les matchs vont s’enchaîner tous les trois à quatre jours désormais, une question cruciale se pose. L’OL est-il outillé pour jouer sur les deux tableaux ?

Pour Eurosport, il y a sérieusement de quoi en douter. « Devant, avec le seul Martin Satriano comme avant-centre, contre Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, difficile d’espérer être performant sur deux tableaux simultanément » écrit le média, avant de poursuivre avec de gros points d’interrogation. « La cure d’amaigrissement imposée au club cet été risque de faire une victime principale : la Coupe d’Europe. En Ligue 1, tant que les pépins épargnent l’OL, l’équipe peut viser le premier tiers du classement. La Ligue Europa peut, face au manque de profondeur de l’effectif, devenir une vraie menace » juge notre confrère Martin Mosnier.

Europa League 25 septembre 2025 à 21:00 FC Utrecht 21:00 Olympique Lyonnais