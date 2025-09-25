ICONSPORT_268482_0008

L'OL vise l'ancien boss de la Ligue 2

OL25 sept. , 8:00
parMehdi Lunay
Avec le départ tardif de Mikautadze à Villarreal, l'attaque lyonnaise paraît très décimée. Un transfert dans ce secteur en janvier est quasiment indispensable pour jouer l'Europe. L'OL a déjà déniché une cible de choix sur les conseils de Paulo Fonseca.
Avec un jeu collectif abouti et de jeunes talents séduisants, l'Olympique Lyonnais réalise un début de saison plus que satisfaisant. Les supporters rhodaniens sont ravis et certains d'entre eux se mettent déjà à rêver d'un OL dans le top 4 à l'issue de la saison. Mais, une zone d'ombre menace ce plan parfait avec le manque d'attaquants axiaux. Le départ de Georges Mikautadze n'a été compensé que par l'arrivée de Martin Satriano. Même combatif, l'Uruguayen n'est pas encore le tueur souhaité par une équipe parfois très inoffensive.

L'OL suit de près Eli Junior Kroupi

A l'instar du match contre Angers vendredi, l'OL peine à marquer des buts depuis la reprise. 9e attaque de Ligue 1, le club rhodanien doit se pencher sérieusement sur un recrutement en attaque pour janvier. Un buteur efficace, connaissant la Ligue 1 et pas trop onéreux, cela n'est pas si facile à trouver pour les recruteurs lyonnais. Néanmoins, Paulo Fonseca les aide déjà puisqu'il leur a suggéré un nom, bien connu en France, pour le mercato hivernal.
Selon le site Jeunes Footeux, il s'agit d'Eli Junior Kroupi. Le joueur de 19 ans a rejoint Bournemouth l'été dernier pour 13 millions d'euros. Cependant, les Cherries ne l'utilisent pas beaucoup en Premier League. Kroupi n'a disputé que 12 minutes cumulées en 5 matchs. De quoi lui donner des envies d'ailleurs pour continuer sa progression. International Espoirs à une reprise avec l'Equipe de France, l'attaquant avait inscrit 22 buts à Lorient la saison passée. Tenter un prêt serait un très bon plan pour l'OL. Attention toutefois à la concurrence pour le meilleur joueur de Ligue 2 en 2024-2025. Elle sera assurément très fournie, notamment en France.
Articles Recommandés
ballon d or yamal snobe dembele de ses favoris iconsport 268843 0018 398317
Liga

Lamine Yamal forfait à sept jours de Barça-PSG

ICONSPORT_243592_0006
OM

L'OM met la main sur un coup à 0 euro

haaland refuse de jouer avec mbappe iconsport 259780 0072 393257
Premier League

Haaland et Guardiola, clash électrique à Manchester City

ICONSPORT_271688_0054
ASSE

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Fil Info

11:06
Lamine Yamal forfait à sept jours de Barça-PSG
11:00
L'OM met la main sur un coup à 0 euro
10:40
Haaland et Guardiola, clash électrique à Manchester City
10:20
L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1
10:00
Le Barça annonce une mauvaise nouvelle à Rashford
9:40
« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence
9:20
Nice fait encore déprimer l'indice UEFA français
9:00
OL : Aulas lance « Coeur lyonnais »
8:40
Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

Derniers commentaires

Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

L.E ne s'intéresse pas à ce type de joueur ,il n'a pas le profil pour s'adapter au jeu ou on doit etre au service du collectif. Vinicius ne défend pas alors que L.E demande ce boulot à tous ses joueurs. En plus il a une mentalité pourrie

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading